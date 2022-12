El Barça, a favor de un mundo más accesible y equitativo con tres de sus equipos

El Fundació Barça Genuine, el Barça Hockey Plus y el UNES Barça, juntos por primera vez El motivo: el Día Internacional de las Personas con Discapacidad física, intelectual o sensorial

Hoy, 3 de diciembre, se celebra en todo el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en 1992, y el FC Barcelona se ha querido sumar reuniendo por primera vez sus equipos formados por hombres y mujeres con discapacidad, física, intelectual i/o sensorial.

Por eso, el pabellón Juan Carlos Navarro de San Feliu de Llobregat ha sido escenario de un emotivo encuentro antes del partido de baloncesto en silla de ruedas, correspondiente a la sexta jornada de Primera División, entre el UNES Barça y el Sureste Gran Canaria. Ante la presencia del directivo Miquel Camps, de la responsable del Departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión, Maite Laporta, y del responsable de los deportes amateurs, Gaby Cairo, los deportistas y el cuerpo técnico del equipo de baloncesto en silla de ruedas azulgrana han acogido, e intercambiado experiencias, con los jugadores y jugadoras del Barça Hockey Plus y con los y las futbolistas del Fundació Barça.

Los hombres y mujeres que forman el UNES Barça, el Fundació Barça Genuine y el Barça Hockey Plus, además de practicar un deporte en las mejores condiciones (en este caso baloncesto, fútbol y hockey hierba) y con un reglamento adaptado a la su discapacidad, mejoran su autonomía, su autoestima y su salud. Lo hacen, además, formando parte de una entidad como es el FC Barcelona, algo que ayuda a visibilizar y reivindicar sus derechos de inclusión social.

UNES Barça (baloncesto en silla de ruedas)

El equipo de baloncesto en silla de ruedas del FC Barcelona es una sección amateur vinculada, gestionada por la UNES, una entidad sin ánimo de lucro que fomenta la práctica deportiva entre las personas con discapacidad física.

Juega sus partidos en el pabellón Juan Carlos Navarro de San Feliu de Llobregat y esta temporada compite en Primera División, la segunda categoría estatal. Los jugadores de este equipo, como los demás practicantes de baloncesto en silla de ruedas, reivindican su condición de deportistas de primer nivel.

Fundació Barça (fútbol)

El FC Barcelona y la Fundación FC Barcelona apostaron, en verano de 2021, por la creación de un equipo mixto de fútbol formado por hombres y mujeres con discapacidad intelectual, para favorecer su integración social y su formación en valores.

La iniciativa partió del departamento de Diversidad, Equidad e Inclusión del Club, pero también se implicaron la Masía y la propia Fundación. Así nació el equipo Fundació Barça, que juega, entre otras competiciones, LaLiga Genuine, de la que fue campeón en su primera participación.

Barça Hockey Plus (hockey hierba)

En noviembre de 2006 el FC Barcelona impulsó la práctica del hockey hierba en el colectivo de personas con discapacidad intelectual, con la colaboración de las escuelas de educación especial Paideia y Moragas.

Hoy, el FC Barcelona Barcelonés Stick Hockey forma parte de la estructura del hockey hierba del Club, una de las secciones amateur, cuenta con dos equipos mixtos, juega sus partidos en el Municipal Pau Negre de Montjuïc y participa en la Liga de Hockey Plus organizada por la Federació Catalana de Hockey.

El Día Internacional de las Personas con Discapacidad

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006, declaraba que "la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad son derechos fundamentales".

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas establece unos objetivos para el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que son promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos sociales, y su desarrollo, así como la concienciación sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, económica y cultural. Este año el lema del Día Internacional de las Personas con Discapacidad es "la innovación para impulsar un mundo accesible y equitativo", y uno de los tres temas que tratará será el deporte como "ejemplo de buenas prácticas y lugar de innovación, trabajo y equidad”.