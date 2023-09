El Barça-Celta se emitirá en lenguaje de signos

Se podrá seguir por LaLiga TV3 en Movistar Plus+, en el dial 167 de la plataforma Este sábado, 23 de septiembre, es el Día Internacional de las Lenguas de Signos

El próximo sábado, 23 de septiembre, es el Día Internacional de las Lenguas de Signos y LALIGA TV 3 por Movistar Plus+ (dial 167 en la plataforma) ofrecerá el partido entre el FC Barcelona y el RC Celta de Vigo (sábado a las 18:30h.) mediante lenguaje de signos.

Movistar Plus+ apoya esta oportunidad de LALIGA para dar visibilidad a la identidad lingüística y la diversidad cultural de las personas sordas y todos los que usen la lengua de signos en su vida cotidiana.

En la señal nacional del partido emitido en Movistar LALIGA TV 3 por Movistar Plus+ se personalizará la pantalla con una intérprete que ofrecerá una narración descriptiva del partido a través de la lengua de signos.

Esta iniciativa hace que todos los aficionados a LALIGA puedan celebrar el Día Internacional de las Lenguas de Signos incorporando la pasión por sus equipos a través de la interpretación de los signos.

Setenta millones de personas sordas en todo el mundo

Según la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 70 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80 por ciento vive en países en desarrollo.

