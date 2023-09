Carles Pérez: "Si marco, lo celebraré, no lo veo una falta de respeto al Barça"

El exazulgrana habla para SPORT de la visita este sábado del Celta de Vigo al Olimpic de Montjuïc y asegura que no tienen miedo "Tuve ofertas de Arabia y Dubai; no las quise escuchar, es muy tentador", revela el extremo de Granollers

El de Granollers, que fue una pieza muy importante en el Celta la pasada campaña, con cinco goles y seis asistencias, busca recuperar su sitio tras superar una lesión; asegura que no le tienen miedo a los azulgranas pese a las dos últimas ‘manitas’.

Esta es la entrevista mantenida con SPORT:

Lo primero de todo, ¿cómo estás tras superar una lesión?

Recuperado al cien por cien. Entré la semana pasada en la convocatoria y a tope para ayudar al equipo cuando el míster me necesite.

¿Te ves titular este sábado?

Es decisión del míster. Mi rol ha cambiado con respecto al año pasado y tengo que adaptarme, dar lo mejor de mí y cuando pueda entrar, aprovecharlo.

Benítez empezó con 4-4-2 y ha pasado al 5-3-2...

Es un sistema que conozco de la Roma. Es verdad que me beneficia más otro, pero al final son pruebas que tengo que superar.

¿Qué tal con Rafa, se nota su contrastada carrera?

Todos saben de su conocimiento, de lo que ha ganado, lo que sabe de fútbol y aunque los resultados no estén saliendo, se ve a un equipo cada vez más hecho.

Es año de Centenario en el Celta. ¿Se percibe?

Sí, la gente está muy ilusionada, hay muchos más abonados este año, la afición lo vive mucho más.

¿Te gusta el himno que ha compuesto C. Tangana?

A mí, personalmente, me gusta. Cuando lo escuchas en el estadio, con toda la gente animando, cantando, entras con más garra.

¿Y a qué aspira este Celta tras los últimos años sufriendo?

No hay que pensar en cosas que no tocan, pero, evidentemente, a dejar de sufrir y no esperar a solucionarlo en el último partido.

5-0 a Betis y Amberes. ¿Da miedo este Barça?

Miedo no, sabemos a quién nos enfrentamos, tienen mucha calidad, futbolistas muy buenos y es el Barça, qué voy a decir. Hay que ir con cabeza, saber jugar el partido y aprovechar las ocasiones.

¿Cómo ves a los azulgranas?

Si te soy sincero no los sigo mucho... claro que Joao Félix y Cancelo dan otro ritmo al equipo. Y los resultados dicen mucho.

¿Y que te parece que irrumpan talentos como Lamine?

Cuando estaba yo no daban las oportunidades que creía se tenían que dar a la cantera y veo que eso ha cambiado y me alegro. Si Lamine está ahí es porque se lo ha ganado él.

¿Saliste muy dolido?

Es un tema que lo tengo ya muy superado. Estoy muy bien, es verdad que tienes un sueño desde pequeño y ves que se frustra de un día para otro… Solo tengo palabras buenas hacia el Barça, tengo que agradecerles, aprendí mucho los años que estuve, de los jugadores, staff, de todo el mundo.

¿Lo celebrarás si marcas?

No es nada malo, hace años que me fui. Ahora estoy en el Celta y si marco, evidentemente no voy a provocar a nadie, pero sí lo celebraré. Creo que no es una falta de respeto. Lo celebraría como frente a otro equipo, sin más. No tengo nada que reprochar al Barça.

¿Crees que la puerta del Barça te ha quedado cerrada?

No me lo he planteado, ni tampoco en otro equipo. Trabajo para mejorar y que los resultados se vean en el campo. Estoy abierto a todo, en Vigo estoy como en casa.

¿Mejores recuerdos de azulgrana?

Tengo tres: el debut, el gol en el Camp Nou en mi primer partido de Liga y mi debut en Champions que marqué en San Siro. Y en el fútbol base, la Youth League.

¿Mejor técnico y jugador?

¿En el Barça? Valverde, y claro, García Pimienta. Y sin duda de jugador Messi y que estuviera conmigo desde abajo, Carles Aleñà.

Del Barça pasaste a la Roma, ¿cómo recuerdas tu paso?

Me planté con 20 años en Italia, sin la familia, un idioma nuevo y justo me pilló el Covid. Fue un inicio difícil. Pero satisfecho porque de todas las experiencias he aprendido cosas buenas.

¿Y con Mourinho?

Muy bien, siempre me ayudó. Cuando tenía que decirme algo malo, o bueno, te lo decía en la cara, y eso es de agradecer.

Volviendo al Celta, cómo vivió el vestuario la marcha de Gabri Veiga, ¿qué harías tú?

Yo tuve ofertas para irme a Arabia y a Dubai, no quise escucharlas porque es muy tentador y entiendo perfectamente a Gabri. Se le soluciona la vida a él y a su familia, es difícil que te pongan un contrato así encima de la mesa y decir que no.

Aspas no marca desde marzo, pero al Barça lo ‘machaca’: diez goles en 19 partidos...

Es nuestro capitán y nos da mucho. No lo veo para nada ansioso, sus goles llegarán.

Por último, ¿sueñas con la selección? Fuiste de la sub-21...

Para eso se juega y sería una alegría. Si lo haces muy bien en tu club, seguro que puede llegar.