El Barça avanza en el técnico: o Rafa Márquez o un entrenador 'top'

El pasado 27 de enero, Xavi Hernández anunció que se marcha a finales de temporada. Lo hizo de forma sorpresiva y sin que hubiera constancia en el club sobre sus intenciones. Vaya, que la decisión cogió con el pie cambiado a la directiva y, sobre todo, al área deportiva. Las cosas no iban bien y había cierto debate interno sobre el futuro del entrenador, pero no se había comenzado una búsqueda para el próximo proyecto. La marcha de Xavi Hernández obliga a encontrar nuevo inquilino en el banquillo y las cosas se han tomado con cierta calma.

No se va a actuar con impulsos, pero la figura del nuevo entrenador debe generar consenso y tendrá una participación muy directa de Joan Laporta en todo este asunto. Es una elección muy presidencial por todo lo que conlleva llevar las riendas del primer equipo y Laporta será el que, al final, acabe decantándose por el elegido final.

El director deportivo, Deco, sí que se va a encargar a partir de ya de cribar a los candidatos finales. A su mesa han llegado numerosos ofrecimientos y algunos realmente sorprendentes, pero parece que la hoja de ruta está bastante clara: el objetivo es firmar a un entrenador ‘top’, de primerísimo nivel y experiencia internacional...y, si eso no fuera posible, Rafa Márquez, el actual entrenador del filial ganaría enteros. Parece dífícil que el mexicano vaya a estar un año más en el filial esperando su oportunidad, pero las necesidades aprietan y en el Barça se va a priorizar por la seguridad para afrontar este nuevo proyecto.

Rafa Márquez, durante un entrenamiento de esta semana / FCB

En esta primera lista quedarían, por tanto, descartadas opciones como la de Thiago Motta, con quien se especuló, y, en principio, nombres como el de Míchel (Girona) a pesar de que gusta mucho a una parte de la comisión deportiva. También ha habido ofrecimientos externos como Antonio Conte, que no acaban de cuadrar con la filosofía de juego, y algunos entrenadores que se han autodescartado como Arteta o Tuchel.

El gran sueño de Laporta es, sin duda, Jurgen Klopp, que va a salir del Liverpool y que hace dos años ya mantuvo contactos con la actual junta directiva sin llegar a acuerdo alguno. Y todo parece que ahora tampoco se dan los condicionantes para que pueda venir por la falta de recursos económicos para fichar salvo que haya ventas millonarias. Con Hansi Flick aún no se habría hablado y es posible que surja algún mirlo blanco de primerisimo nivel en los próximos días. La decisión final no se va a demorar porque el Barça necesita planificar y el entrenador que venga exigirá una remodelación amplia de plantilla con total seguridad salvo que acabe siendo Rafa Márquez. Se vienen meses intensos de trabajo en los que el Barça se juega muchísimo. Ahora no se puede fallar.