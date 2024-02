El Barça ya ha presentado las alegaciones por Vitor Roque

El Barça luchará hasta el final para poder contar con Vitor Roque ante el Granada el domingo. Martínez Munuera expulsó al brasileño ante el Alavés cuando hacía menos de un cuarto de hora que había ingresado al terreno de juego, por doble amonestación.

Es en la segunda amarilla donde el Barça cree que Munuera se equivocó gravemente, una opinión que el propio Xavi deja clara tras el partido. "Otro error del árbitro ante nosotros. Evidentemente, es muy injusta la expulsión". Vitor Roque fue a disputar un balón dividido con Rafa Marín. El defensa del Alavés fue a por el balón de manera contundente y el brasileño saltó para evitar ser barrido. Un salto con el que rozó a Marín y que el colegiado consideró amarilla.

El VAR no entró a valorar la acción, al tratarse de una doble amarilla. Según el reglamento la decisión del árbitro no puede ser revisado por el VAR al no ser roja directa. El Barça considera que no se trata ni siquiera de una falta y defiende que es un lance del juego, ya que Roque salta para evitar la plancha de Rafa Marín.

Es por eso que el departamento jurídico del Barça ha presentado esta misma tarde un recurso para que le quiten la segunda amarilla al brasileño. En el club azulgrana son conscientes de la dificultad por lo que dice el acta arbitral, pero querían llegar hasta el final.

Según el periodista de la SER Adrià Albets, el recurso del Barça se basa en la premisa que la acción de Vitor Roque no fue temeraria. En este sentido, si Competición cree que no fue temeraria, sino imprudente, el Barça tendrá opciones de tener éxito. Competición resolverá el miércoles.