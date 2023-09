Dura derrota del Barça Atlètic en el añadido y con Fermín expulsado

Los de Rafa Márquez cosecharon su segundo KO consecutivo en un partido marcado por la injusta roja a Fermín Antes del descanso, el colegiado había anulado un gol legal a los tarraconenses

En el Nou Estadi Costa Daurada se daba una situación muy peculiar. Fermín López debutaba con el Barça Atlètic después de haberlo hecho ya con el primer equipo azulgrana. Lo recordará toda la vida el onubense, y lamentablemente, no de una forma grata, pues fue expulsado de manera injusta por doble amarilla en el arranque de la segunda mitad. Aunque el equipo remó y remó en defensa, con un grandísimo Marc Vidal bajo palos, acabó ahogándose en la orilla. En el añadido, marcó Gorostidi para un Nàstic que ya suma siete de nueve. Los de Márquez, por su parte, han arrancado con dos derrotas y una sola victoria.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF NAS 1 ________________ 0 BAR ALINEACIONES Nàstic Varo; Pol Domingo (Pochettino, 81'), Trigueros, Nacho González, Joan Oriol; Jaume Jardí (Mario, 81'), Montalvo, Borja (Gorostidi, 60'), David Concha (Marc Fernández, 60'); Andy (Santamaría, 69') y Pablo Fernández. Barça Atlètic Marc Vidal; Héctor Fort, Pelayo, Mikayil, Gerard Martín; Marc Casadó, Moha, Fermín; Diego Percan (Marc Guiu, 82'), Pau Víctor y Unai (Aleix Garrido, 82'). Gol 1-0 M.91 Gorostidi. Árbitro Ortega Herrera, del Comité valenciano. Expulsó a Fermín en el minuto 47 por doble amonestación. TA: David Concha (27'), Gorostidi (73')/Fermín (30' y 47'). Incidencias Partido de la Jornada 3 del Grupo 1 de la Primera RFEF disputado en el Nou Estadi Costa Daurada ante 7.103 espectadores.

La primera mitad fue intensa y de alternativas. Inició las hostilidades el azulgrana Unai, pero replicó el Nàstic un chut lejano y muy intencionado de Borja puso a prueba los reflejos de Vidal. Después, Pablo Fernández cabeceó por encima del travesaño.

De polémica en polémica

El filial azulgrana comenzó a carburar cuando conectaron Casadó y Fermín, además del peligro por la izquierda de Unai, pero no se concretó en ocasiones a excepción de un cabezazo de Gerard Martín. Antes del descanso, el Nàstic volvió a apretar. Ya en el añadido, marcó Jaume Jardí un gol que debió subir al marcador, pues Gerard Martín se quedó enganchado. El zurdazo lateral del ex del Barça se coló entre las piernas de Marc Vidal, pero se salvó el filial al no haber VAR en la categoría.

El partido se empezó a decantar en el arranque de la reanudación. En el primer tiempo, Fermín había visto una primera amarilla por una falta en el centro del campo que protestó. Y vio la roja en el 47 por interpretar el colegiado -quizás condicionado por el gol mal anulado- que estaba agarrando de manera continuada a Pablo Fernández.

Exhibición de Marc Vidal y Faye... sin recompensa

A partir de aquí, ataque constante de los tarraconenses y buena defensa del filial, con un gran Mika Faye y un 'tackle' del senegalés dentro del área para evitar un remate que apunta muy buenas maneras. Pero sobre todo se lució Marc Vidal. David Concha y Gorka Santamaría tuvieron las más claras y en la otra área, casi marca Percan de rebote.

En el primer minuto de los seis de añadido terminó la resistencia del filial. Córner, rebotes y derechazo desde la frontal de Gorostidi imposible para Vidal. Aún dio tiempo a los jugadores del Barça Atlètic para irse al ataque a la desesperada, reclamar unas manos dentro del área local y casi llegar Marc Guiu a un remate. Pero se consumó el KO ante la alegría del Nou Estadi.