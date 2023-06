El Barça no puede asegurarle la inscripción inmediata a Messi

La norma del 1-2,5 implica que el club blaugrana necesita vender para que pueda tener ficha Las salidas están estancadas y es difícil que se puedan cumplir los tiempos

El Barça ve complicado el regreso de Leo Messi, aunque lo están intentando. El gran handicap para concretar la operación son los tiempos ya que a pesar de que LaLiga ha dado el OK al plan de viabilidad, el club blaugrana no le puede asegurar su inscripción. Todo apunta a que sí, pero se necesita vender y su llegada podría, incluso, atrasarse al mes de agosto por lo parado que está el mercado en Europa.

Messi y su entorno ha ido siguiendo los pasos que hacía el Barça con la intención de dar facilidades para regresar al Camp Nou. Leo priorizaba esta opción pero quería y quiere tener la seguridad de que podrá ser inscrito, algo que el club blaugrana no le puede garantizar. Y el argentino ya vivió una situación límite cuando tuvo que salir durante el mes de agosto hacia el PSG tras no poder renovar su contrato con el Barça.

En estos momentos, el argentino dispone de dos grandes ofertas de Arabia Saudí y la MLS para continuar con su carrera y la propuesta blaugrana está cerrada económicamente, pero sin garantizar su inscripción. El club blaugrana ha intentado vender algún jugador en las últimas semanas para asegurar la llegada de Leo, pero no ha sido posible, por lo que el jugador ha vuelto a quedarse en una situación complicada para decidir. Es muy probable que decida no esperar si no hay garantías suficientes.