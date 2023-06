Sigue las reacciones a la exclusiva de Leo Messi en SPORT, en directo

El reputado periodista Fabrizio Romano ha confirmado en su cuenta de Twitter lo que es un secreto a voces: Leo Messi firmará por el Inter Miami en las próximas horas. La decisión ya estaría tomada y lo anunciará el propio jugador. Competirá en la MLS la próxima temporada y el Barça se queda sin opciones de ejecutar su regreso.

🚨🚨 BREAKING: Lionel Messi to Inter Miami, here we go! The decision has been made and it will be announced by Leo in the next hours #InterMiami



🇺🇸 Messi will play in MLS next season. No more chances for Barcelona despite trying to make it happen.



𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐖𝐄 𝐆𝐎#Messi #MLS pic.twitter.com/UYqemodrxk