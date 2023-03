El aviso que le llega al Liverpool por De Jong

Danny Murphy, ex jugador de los 'reds', asegura que deberían estar "preocupados" si el holandés va al United El Barça está rechazando todas las propuestas que llegan por el holandés

Frenkie de Jong está jugando a un altísimo nivel en el Barça de Xavi. El centrocampista holandés tuvo un verano movido en el que su nombre estuvo en todas las quinielas para ser traspasado y en los primeros partidos de Liga no fue titular porque el técnico estaba pendiente de un posible traspaso. Una vez se cerró esa posibilidad y De Jong pudo centrarse en jugar fútbol, su rendimiento sólo ha hecho que ir a más y a día de hoy es imprescindible en el conjunto azulgrana.

Su talento y calidad está fuera de duda y es por eso que los rivales del Manchester United en la Liga inglesa quieren que el jugador no se mueva del Spotify Camp Nou. Danny Murphy, ex jugador del Liverpool, advirtió a su ex equipo que debería estar "preocupado" por los intentos del los "red devils" de fichar al "súper talento" Frenkie de Jong.

Murphy está convencido que el neerlandés encajaría bien en el equipo de Erik Ten Hag, que todavía se resiste a renunciar a él. "De Jong jugaría donde Christian Eriksen está jugando junto a Casemiro y Eriksen sería más un jugador del equipo. Esa es probablemente la razón por la que optaron por Eriksen cuando no consiguieron a De Jong porque ambos son creativos. De Jong es más atlético y un poco mejor recibiendo el balón, pero son similares", dijo.

Varios clubes, especialmente de la Premier, han mostrado su interés y han preguntado por su situación. Sin embargo, en el Barça no se plantean escuchar ninguna oferta por uno de los jugadores más importantes en el equipo de Xavi.