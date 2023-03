El Barça de Xavi también sabe transformarse

Los equipos campeones también lo son porque saben adaptarse a las circunstancias. No siempre se puede ganar jugando bien. Hay partidos excelentes, regulares y malos. Y lograr la victoria en situaciones adversas es lo que define los grandes proyectos. El Barça lo hizo en el Bernabéu. Consiguió un triunfo heroico a pesar de las bajas por lesión de cuatro titulares indiscutibles: Christensen, Pedri, Lewandowski y Dembélé. Xavi diseñó un plan que le permitió suplir estas ausencias y la gran pérdida de talento que suponían. Apostó por transformarse. Cedió el control del encuentro a un Madrid sorprendido (los blaugranas solo tuvieron el 35,6 por ciento de la posesión, el peor dato desde 2008, la temporada del debut de Guardiola en el banquillo) con el único objetivo de dar un zarpazo reivindicativo.

Al técnico blaugrana, por supuesto, no le gustó el ‘cómo’ se ganó el partido. “No ha sido el partido que queríamos, pero a veces el rival te lleva a un escenario que no deseas y tienes que saber gestionarlo”, reconoció el entrenador tras el encuentro. El Barça, ante la presión alta del Madrid, no tuvo más remedio que defenderse sin balón. Y la mejor noticia para el equipo de Xavi fue que lo hizo tan bien que los blancos no dispararon ni una sola vez contra la portería de Ter Stegen. Ni un remate en 90 minutos, algo que no sucedía desde que se computan este tipo de estadísticas, hace 15 años. Y en este aspecto defensivo sobresalió, más que nunca, Araujo, que ‘secó’ a Vinicius y fue el líder de una zaga que rozó la excelencia.

ARAUJO, UN CAPITÁN EN CIERNES

Araujo es, salvando las distancias, el nuevo Puyol. Un capitán en ciernes, identificado con el club y con el proyecto. Un futbolista apasionado y técnicamente cada vez mejor que está llamado a ser (si no lo es ya) uno de los puntales del nuevo Barça. El central uruguayo ha tenido ofertas muy tentadoras de la Premier, pero las ha rechazado porque su sueño es triunfar en el Camp Nou. Y no se trata, en este caso, de la típica frase hecha: se ha quedado en el Barça ganando mucho menos dinero de lo que podría cobrar en el Liverpool o en el Manchester United.

El club blaugrana tiene en Araujo un auténtico tesoro que, por cierto, costó solo 1,7 millones de euros (más un variable de cinco). Uno de los fichajes más rentables de la historia reciente del Barça. El ex secretario técnico Ramon Planes fue el artífice de su llegada. No todas las herencias del pasado son pésimas. Hay alguna, como en este caso, que es extraordinaria.