El Atlético de Madrid, en la 'pole' por Mateu Alemany

Al exdirigente blaugrana le gusta la opción de sumarse al proyecto colchonero por ser estable y conocido PSG y Tottenham también le han sondeado, pero hoy no son todavía opciones 100% concretar

Mateu Alemany podría dejar de estar sin equipo en breve. El Atlético de Madrid ha contactado con él para ocupar una plaza en el escueto organigrama de la entidad rojiblanca. Al exdirigente del FC Barcelona es una opción que le gusta por ser segura y conocida, pero no quiere precipitarse en la decisión.

El contacto de los colchoneros con Alemany se produjo tras la dolorosa derrota por 3-0 en Mestalla contra el Valencia. El balear valora positivamente el acercamiento y estudia la propuesta, tal y como ha avanzado 'Relevo'.

Hay varios componentes que le ayudarían a decantar la balanza hacia el club madrileño, dado que los vínculos que mantiene con LaLiga siguen vigentes y conoce como pocos cómo funciona el 'fair play' de la competición. Es uno de sus valores añadidos. Además, estaría en una ciudad favorable para la conciliación familiar, así como no habría problema con el idioma.

No obstante, la del Atlético de Madrid no es la única propuesta que tiene sobre la mesa. Equipos como el Paris Saint-Germain y el Tottenham Hotspur también le han sondeado, pero hoy todavía no son opciones 100% concretas. Tanto la del cuadro parisino como la del londinense superarían la propuesta económica de los madrileños.

Cabe recordar que Mateu Alemany dejó su cargo de director de fútbol en el Barça para dar paso a la llegada de Deco, quien ha asumido plenos poderes en el área deportiva de la entidad catalana. La salida de Mateu pudo llegar meses antes, cuando ya tenía pactada su incorporación en el Aston Villa, pero, finalmente, la opción fue declinada por el propio dirigente.