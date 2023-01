Dembélé ejerce el rol de Messi en el actual Barça

La ausencia de Robert Lewandowski ha sido un palo para el Barcelona porque el equipo ha acusado la falta de gol que proporciona el polaco. El dato que el equipo ha ganado todos los partidos sin el delantero por la mínima es significativo. Iba corto de gol. Pese a ir justo, el Barça ha superado positivamente su ausencia. En el 2023, los resultados han sido espectaculares, pues ha ganado todo lo que ha jugado. Atrás, y en el olvido, queda el decepcionante empate contra el Espanyol para despedir el 2022.

La prueba de fuego de jugar sin Lewandowski ha sido superada pero... después de una viene otra. El polaco da por acabada su sanción y ahora toca el turno de jugar sin Dembélé. El francés es tan importante para el Barcelona de Xavi hasta el punto de empezar a llenar el vacío que dejó Leo Messi. No es el mismo nivel, ni la misma trayectoria, ni la misma fiabilidad pero si hay alguien capaz de desbloquear un partido es Ousmane. Como antes lo era Leo Messi. Por su capacidad de conducir el balón y romper en el uno contra uno, Dembélé es ahora el Messi del Barça pasado.

La primera lesión

La lesión, la primera desde que está a las órdenes de Xavi, supone un nuevo examen al Barça, pues deberá encontrar alternativas para que haya alguien capaz de romper con el tedio que a veces destila el equipo. Xavi sabrá encontrar soluciones, ya sea en forma de otro jugador que asuma mayor responsabilidad o asentar definitivamente un cambio de sistema en el juego (4-4-2).

Habrá quien diga que comparar lo que fue Messi en el Barcelona con el papel de Dembélé en el de ahora es una locura. No deja de ser cierto porque no hay nadie como Leo. Sin embargo, los números de Dembélé en el 2022 no están tan lejos del astro del PSG tanto en lo que hace referencia a driblings como en asistencias. En lo que hace alusión a goles conseguidos, a Dembélé todavía le queda un mundo por delante.

Un sustituto

Ha dado pasos en estas clases particulares que le reserva Xavi Hernández para que acierte más en la toma de decisiones, uno de sus puntos más débiles. Dembélé, poco a poco, va mejorando también en este aspecto, bien sea porque madura o porque aprende.

Ahora el Barcelona tiene 10 partidos (9 si toca al Madrid en las semifinales de la Copa del Rey) para buscar alternativas. Y seguro que será un quebradero de cabeza para Xavi, pues Dembélé ha adquirido una autoridad que le hubiera ido de perlas en las diferentes competiciones que todavía están en juego: la Liga, la Copa del Rey y la Europa League.