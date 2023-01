Araujo: "Hacía mucho que no jugaba y quería volver"

"Me perdí el Mundial, que era lo que más quería, pero estoy contento de volver después de mucho sufrimiento" "Esto es la magia de la Copa. Varios equipos de Primera han quedado fuera"

Ronald Araujo fue uno de los protagonistas de la clasificación del Barça para los octavos de final de la Copa del Rey ante el Intercity (3-4) en la que fue su reaparición después de la lesión sufrida en un amistoso con Uruguay ante Irán a finales de septiembre. El central uruguayo tuvo que pasar incluso por el quirófano y ha estado apartado de los terrenos de juego un período de 110 días.

En su reaparición, Araujo anotó el gol con el que el Barça abrió el marcador y sacó un gol bajo palos a Aarón Piñán en una de sus habituales acciones de garra y pundonor. No es de extrañar entones que el central estuviera eufórico tras el partido al margen del sufrimiento para obtener la clasificación.

"Estoy contento de haber vuelto después de mucho trabajo y sufrimiento. Hacía mucho tiempo que no jugaba y quería volver ya. La pena es que no pude jugar el Mundial, que era lo que más quería, pero ahora hay que pensar en el domingo, que tenemos otra final", explicó un Ronald Araujo que desveló que su cambio estaba pactado de antemano para evitar una recaída: "Sí habíamos hablado de 45 o 60 minutos en función de cómo me sintiera. Al descanso le dije que podía jugar un poco más. Lo más importante es que me he sentido muy cómodo".

El central uruguayo valoró la clasificación, a pesar de haber tenido que certificarla en la prórroga: "Esto es la magia de la Copa, un torneo que tiene estas cosas. Ya hemos visto que varios equipos de Primera han quedado fuera". Y recordó la trayectoria de la última edición conquistada: "Cuando la ganamos fuimos todos los partidos a la prórroga". Araujo señaló como clave del partido el primer gol del Intercity que hizo que los locales creyeran en la clasificación: "Nos pusimos por delante muy rápido, pero encajamos un gol a balón parado, cuando sabíamos que era su punto fuerte".