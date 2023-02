Araujo: "Soy muy cabezota, a veces jugaría hasta romperme"

"Esta temporada me centro en la preparación para no tener lesiones", desvela "Me considero parte de La Masia", asegura el uruguayo en una entrevista a 'The Guardian'

Ronald Araujo ha repasado su trayectoria en el Barça en una entrevista a 'The Guardian'. El uruguayo ha reconocido sus dificultades para adaptarse cuando llegó, pero también que siempre se impuso llegar al primer equipo. “Nunca pensé que es demasiado duro. Me dije: Voy a jugar en el filial, voy a probarme y tendré mi oportunidad en el primer equipo. Afortunadamente, eso fue lo que sucedió”.

El uruguayo reconoce que Xavi está siendo también una figura clave en la evolución de su juego. El técnico está haciendo mucho trabajo de vídeo con él y le anima a ser importante con el balón. "Xavi te enseña vídeos: lo que haces bien, cosas a mejorar. También voy al entrenador y le digo: '¿Podemos hacer esto?' Las córners, por ejemplo. Tal vez no estamos marcando mucho, así que practicamos más. O pases largos. Después de cada sesión hay algo que trabajar".

Araujo se ha marcado esta temporada como uno de sus objetivos trabajar más en la prevención de lesiones. Lo explica así: "Esta temporada me estoy centrando en la preparación física para evitar lesiones. Soy un poco cabezota, terco, y seguiría hasta lesionarme. Tengo que tener más cuidado”, dice. “También tengo que seguir creciendo técnica y tácticamente. A veces estando bien posicionado, como estamos ahora, evitas una carrera. Tenemos muchos fueras de juego ahora porque estamos mejor posicionados".

El uruguayo muchas veces no es considerado de La Masia, porque directamente al filial, pero considera clave su influencia. "Hay esta cosa de que no crecí en La Masia, pero yo me considero parte de eso”, continúa Araújo. “No estuve tanto tiempo como otros pero el Barça B me cambió. Aprendí la filosofía. Desayunaba y comía en la Masia, pasaba tiempo con ellos allí y eso me ayudaba mucho”.