Ansuátegui Roca: "Negreira es un sinvergüenza que vendió humo a precio de oro"

El exárbitro internacional confiesa que Negreira vendió un humo que en el Barça compraron como "unos idiotas" Ansuátegui coincidió durante tres temporadas como compañero de Enríquez Negreira

El exárbitro internacional, Juan Ansuátegui Roca, habló sin tapujos en una entrevista sobre el 'caso Negreira' y sus ya famosos informes, los cuales Ansuátegui comunicó que le cuesta creer que alguien llegara a pagar a "precio de oro" por estadísticas a "disposición de cualquiera", un humo que el Barça compró como "unos idiotas".

El excolegiado coincidió durante tres temporadas como compañero de Enríquez Negreira, del cual confesó que "nunca me pareció una persona fiable, ni seria. Nunca tuve buena relación con él. Era un fantasma".

"Me parece increíble que alguien pagara por eso. La información que podía darle Negreira eran estadísticas que estaban a disposición de cualquiera. Creo que un sinvergüenza vendió humo y unos idiotas se lo compraron. Además, a precio de oro, porque no lo pagaban de su bolsillo. Entre Enríquez y algunos empleados del Barcelona montaron la estafa durante años", dio su opinión Juan Ansuátegui Roca en una entrevista para La Voz de Galicia.

Los informes, un paripé

"Negreira presumía de tener un grupito de árbitros que, siempre que iban a Barcelona, quedaban con él a comer o a cenar antes del partido. Creo que era Enríquez el que los utilizaba para hacer ver que tenía influencia. Era más un paripé, una forma de vender humo", continuó explicando Roca.

Juan Ansuátegui Roca, en un encuentro internacional | SPORT.es

"A mí me gustaría ver esos informes. Nos iba a dar a todos un ataque de risa. Me cuesta creer que realmente les hiciera ese tipo de insinuaciones para favorecer al Barcelona en un partido. Si Sánchez Arminio lo hubiese sabido, o cualquiera se hubiese ido de la boca, Negreira hubiese durado diez minutos", detalló el exárbitro internacional.

Ninguna compra de árbitros, simplemente una estafa al Barça

"Una cosa es lo que él vendiera hacia afuera, que seguro que hacía creer que esos árbitros seguían sus indicaciones, y otra la realidad. Ponte en la mentalidad de un árbitro. Si recibieran alguna contraprestación, tampoco sería para retirarse. Y, si te callas, puedes pensar que el de al lado va a largar. En mi época ya se ganaba dinero, y ahora mucho más. Me extrañaría mucho que un árbitro se dejara comprar por cantidades que no fueran a implicar su jubilación. Es como si un futbolista de Primera División, que cobra dos millones al año, se deja comprar por 10.000 euros. Yo eso en la élite no lo veo. Podría pasar en categorías menores, pero en Primera División me cuesta creerlo" admitió Ansuátegui.

"Jamás, ni de forma directa ni indirecta, me ha hecho la mínima insinuación para que tuviera influencia alguna en un partido", finalizó Juan Ansuátegui Roca.