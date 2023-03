Rubiales vuelve a hablar del 'Caso Negreira'

En declaraciones a 'MARCA', el presidente de la RFEF indicó que "es importante que se sepa que la Federación va a llegar hasta el final, a lo máximo" "Es una pena que dentro del procedimiento haya habido alguien que desarrollaba funciones públicas y no dijo nada", prosiguió

La Real Federación Española de Fútbol anunció en el día de ayer que se personaba como acusación en el 'caso Negreira', siguiendo la línea trazada por otros actores como el Real Madrid. Hoy, unas horas más tarde, Luis Rubiales ha acudido a 'MARCA' para hablar del caso. El presidente de la Federación se siente decepcionado y disgustado por todas las noticias que van apareciendo, pero le duele más que se señale ahora a todos los árbitros.

"Es importante que se sepa que la Federación va a llegar hasta el final, a lo máximo. El colectivo arbitral es el más interesado en que se llegue hasta el final. El informe de Integridad ya está en la UEFA, el CSD, el Barcelona, el CTA. Es una situación muy desagradable", aseguró Luis Rubiales, para añadir después: "Actuamos con premura, pero tenemos que ser conscientes de que la justicia lleva su tiempo".

Sobre el clima de crispación generado en torno al colectivo arbitral, Luis Rubiales indicó que "no se debe mezclar el caso Negreira con el sistema arbitral de ahora. Hay que hacer un ejercicio de responsabilidad. Me preocupa, pero creo en la honestidad del colectivo arbitral. Sería una decepción tremenda que aparezca, y no creo, una transferencia de Negreira a un árbitro con una orden. Lo veo inviable".

Sobre si ha hablado con Joan Laporta, el presidente de la Federación aseguró que "se le pidió un escrito del departamento de integridad para que explique. La información ya la tienen todas las partes interesadas, empezando por la UEFA. Hay que dotar de garantías el proceso. No se puede sentenciar antes de juzgar. Es una pena que dentro del procedimiento haya habido alguien que desarrollaba funciones públicas y no dijo nada. Si esto lo hubiera puesto en conocimiento a su debido tiempo, se hubiera podido acudir al reglamento sancionador deportivo. Una pena".