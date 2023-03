¡Ansu Fati, ofrecido a cuatro clubs de la Premier por Mendes!

Según 'The Sun', el agente prepara el terreno por si la situación deportiva no se revierte y debe salir El Barça guarda silencio, pero en verano habrá que vender y hoy por hoy no es titular

El futuro de Ansu Fati será uno de los temas estrella en el próximo mercado de fichajes. Hace unas semanas, SPORT avanzó el interés del Manchester United por la situación del futbolista y 'Te Sun' insiste en que su agente, Jorge Mendes, estaría trabajando por si debe salir del Barça este verano. El representante habría ofrecido a Ansu a varios clubs de la Premier, entre los que se encontrarían Manchester United, Arsenal, Liverpool y Newcastle.

La única evidencia sobre Ansu en estos momentos es que su participación en el primer equipo se ha convertido prácticamente en residual. El atacante no es titular y se ha convertido en el último delantero en las rotaciones de Xavi Hernández. Y en los próximos meses el tema pinta a peor con la recuperación de Dembélé y el cambio de sistema de Xavi utilizando a cuatro centrocampistas en los partidos más complicados.

Ansu desea seguir en el Barça y por ello renovó contrato hace unos meses. Su sueño es triunfar en el Camp Nou y desea batallar por un puesto, pero también es cierto que su ostracismo está haciendo mella en el futbolista ya que su progresión se está quedando atascada. Habrá que ver si Ansu entra en la lista de la selección española de este viernes a pesar de no contar minutos, ya que de lo contrario el futbolista sufriría un nuevo golpe en sus aspiraciones deportivas. Ansu Fati quiere más minutos, pero hay mucha competencia en las posiciones ofensivas del equipo y ha dejado de ser un jugador esencial en el proyecto.

En el Barça se guarda silencio sobre el futuro de Ansu aunque son conscientes de los movimientos del entorno del jugador. Xavi Hernández ha venido asegurando que está satisfecho con el futbolista y que se le está dando toda la confianza del mundo, pero los números son claros y acabará la temporada con una participación muy escasa. El club blaugrana deberá vender sí o sí este verano para cuadrar números y rebajar la masa salarial y la prioridad es dar alguna salida millonaria de futbolistas que tengan menos minutos. Todos los focos se centran en Ansu, aunque todavía no se ha dado ningún movimiento serio para negociar.

A medida que se vaya acercando el final de temporada, el ruido con Ansu va a ir en augmento y el Barça deberá decidir si vende en el caso de que el futbolista abra la puerta a una salida trayendo una oferta concreta. Jorge Mendes está trabajando para que se dé este escenario y el club blaugrana ya ha dejado claro que no será proactivo en esta posible salida. Deberán ser Ansu y su entorno los que lideren este proceso porque es una salida traumática. En cualquier caso, si el Barça se abriese a negociar sería por una oferta millonaria irrechazable. Mendes lo sabe y tiene claro que las únicas opciones de salida están en la Premier.