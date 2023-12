Anna Lewandowska da más pistas sobre el futuro de Robert

Robert Lewandowski no está siendo el mismo desde el pasado Mundial de Qatar. El delantero polaco tuvo un arranque espectacular en el Barça anotando 18 goles en sus primeros 19 partidos como blaugrana, los mejores registros de toda su carrera. Pero tras la cita catarí la afición culer ha visto otro Lewandowski.

Y no solo en lo que se refiere a su productividad goleadora. Lewy participa en el juego menos de lo deseable y también muestra una falta de efectividad impropia del que ha sido uno de los mejores arietes de la historia.

Este descenso en su rendimiento, unido a las necesidades económicas del Barça y al persistente interés de Arabia Saudí vuelven a situar al delantero polaco como protagonista en el ya inminente mercado de invierno.

Desde la Liga Profesional de Arabia Saudí ya han anunciado que volverán a intentar su fichaje, pero Lewandowski ya dejó claro en verano que no tiene ninguna intención de abandonar la disciplina del Barça. Prueba de ello es que rechazó una mareante oferta de 150 millones anuales.

Su percepción no ha cambiado a pesar de la crisis de juego y resultados en el que se ha instalado el conjunto que dirige Xavi Hernández. Lewy se mantiene firme en su intención de cumplir el contrato que firmó con el Barça hasta el 30 de junio del 2026.

Y una entrevista concedida por su esposa, Anna Lewandowska, al portal 'Onet' no hace más que ratificar esa intención. La mujer del delantero polaco dio más pistas sobre las intenciones de futuro de Robert. Y estas pasan única y exclusivamente por seguir en el Barça.

Anna habló con la periodista Ewelina Goleviowska sobre cómo ha cambiado su vida en Barcelona y lo a gusto que se siente en Catalunya, hasta el punto de que está planeando varios negocios de futuro, cerrando de esta forma un cambio de aires inminente.

Espero que nos instalemos aquí y nos quedemos por mucho tiempo

"Desde hace varios meses trabajo en la apertura de un gimnasio y una escuela de baile en Barcelona, donde también he estado organizando campeonatos deportivos", explica una Lewandowska que cada vez pasa más tiempo en la capital catalana y menos en Polonia: "Aunque sigo dirigiendo empresas en Polonia, ahora voy menos a menudo. Tengo que planificar mis compromisos profesionales para que no interfieran en mi vida familiar, porque mi hija Klara va al colegio".

Anna explica que su situación profesional fue uno de los principales motivos que llevaron a Lewandowski a cambiar el Bayern por el Barça: "Cuando vivíamos en Múnich, yo estaba completamente absorta en el trabajo. Me estaba metiendo en una especie de torbellino y a veces me preguntaba por qué hacía eso. Robert también me hizo esa pregunta. Después de mudarme a Barcelona cambié mi forma de ver la vida. Comencé a valorarla más y a disfrutarla al máximo. Los catalanes me han enseñado que solo hay una vida y que vale la pena disfrutarla".

La esposa de Lewandowski llega a decir que su lugar está en Barcelona, más allá de los dos años y medio de contrato que Lewy tiene firmados con el Barça: "Ahora intento ser más espontánea y disfrutar de los pequeños momentos. Se podría decir que Catalunya es mi lugar y espero que nos instalemos aquí y nos quedemos por mucho tiempo, porque nuestra vida cotidiana aquí es completamente diferente a la de Varsovia o Múnich. Vivimos cerca de la playa y pasamos mucho tiempo allí".