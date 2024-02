Amargo regreso de Ter Stegen

85 días después, Marc-André ter Stegen volvió a vestirse de corto y defender la portería del FC Barcelona. Superados los problemas de espalda que le obligaron a pasar por el quirófano a finales del pasado año y a perderse hasta 17 partidos del conjunto azulgrana, el guardameta alemán fue titular contra el Granada. Excelente noticia para Xavi Hernández de cara a un tramo final de la temporada en el que los culés tienen varios objetivos importantes por cumplir.

“Iñaki ha hecho un gran trabajo y nos ha salvado en muchísimas ocasiones, pero estoy encantado de que vuelva Marc. Es un jugador básico para nosotros, fundamental. Un líder. Siempre es importante contar con uno de tus capitanes”, declaró el propio técnico egarense en ‘Movistar+’ antes del encuentro. El teutón es una pieza básica en su esquema y así lo dejó claro con su alineación: si Ter Stegen está disponible, es indiscutible.

No fue la mejor noche del alemán. Con el balón en los pies, arriesgó más de la cuenta y en líneas generales no estuvo preciso en sus envíos largos. Bajo palos, no solo no pudo celebrar su regreso con imbatibilidad, sino que encajó tres goles. Y el último se lo marcó en propia.

En los últimos compases de la primera mitad, Ricard Sánchez le superó con un potente disparo desde dentro del área que no pudo desviar. Ya en la segunda mitad, frustró el primer intento de Facundo Pellistri, pero no el segundo. Por si no fuera poco, tras una buena intervención en un remate de Ignasi Miquel, el balón impactó en su cuerpo y se introdujo en la portería. Como mínimo, pudo maquillar su actuación con un paradón a Uzuni.

En los 17 compromisos que Ter Stegen se ha perdido por lesión, Iñaki Peña ha pagado el mal momento general del Barça y, en 1.560 minutos, ha encajado 32 goles para una media de un tanto cada 49 minutos. El canterano solo ha dejado tres veces su portería a cero. Los números del segundo capitán eran mejores (había encajado 15 goles en 17 partidos, con ocho porterías a cero, antes de quedar 'KO'), pero en su reaparición la cosa no empezó especialmente bien.