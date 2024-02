Barça y Granada firman un empate con sabor muy distinto para ambos equipos. Mientras que los azulgranas amplían más su distancia respecto al Real Madrid -líder- a 10 puntos, tan solo logran recortarle uno al Girona, segundo en la tabla a cinco unidades de los culés.

Lamine Yamal adelantó a los catalanes, pero Ricard Sánchez situó el empate al filo del descanso. Se puso por delante del marcador el Granada con un tanto de Pellistri, igualado por otro de Lewandowski. Pocos minutos después, volvieron a ver puerta los andaluces, obra de Ignasi Miquel y Lamine anotó el definitivo 3-3.

Precisamente, el canterano fue el mejor -de calle- del partido, la única nota positiva de un encuentro para olvidar. La defensa blaugrana hizo aguas y Ter Stegen no tuvo su mejor noche en su reaparición tras tres meses de baja.

Este es el 1x1 del Barça contra el Granada en la primera parte:

Tapado por la vertiginosidad de Lamine, actuó como un central más sin desplegar su catálogo ofensivo. No estuvo especialmente acertado en la salida de balón.

Tras estrenarse como mediocentro frente al Alavés en la jornada pasada, Xavi le ha vuelto a ubicar en esta posición más adelantada, aunque mostró algunas carencias. No se le vio tan cómodo en esta posición, sobre todo en el segundo tiempo. Tapó un disparo de Melendo que iba directamente a puerta, pero Pellistri le ganó la espalda en el 1-1.

Su magia y desborde no fueron suficientes para contagiar a sus compañeros. Le sirvió en bandeja de plata una asistencia a Lewandowski, pero no llegó a rematar el cuero para abrir la lata. Así que lo hizo él, tras rematar de primeras un muy buen centro de Cancelo. Se sacó un golazo de la chistera para anotar el 3-3 con un latigazo desde fuera del área.

6

Robert Lewandowski, Delantero

Desquitado

Estuvo a punto de abrir la lata, tras un gran pase de Lamine, pero no llegó a rematar el cuero por poco. Sus compañeros le buscaron, pero el polaco no estuvo acertado de cara a puerta enla primera parte; incluso Hongla le salvó un disparo sobre la línea. En la segunda parte no perdonó y anotó el 2-2.