Amador Bernabéu: "Piqué nunca se irá dolido del Barça, una cosa son las personas y otra el club"

"Le he visto muy feliz y negativo porque está en condiciones de poder continuar", dijo su abuelo "Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera, le hace mucha ilusión", añadió

Gerard Piqué se acordó de su abuelo en su discurso, después de disputar su último partido en el Camp Nou. Le hizo socio del Barça el mismo día que nació, un sentimiento del que hará bandera hasta el final. "Nací aquí y moriré aquí", dijo el futbolista.

Amador Bernabéu fue directivo del FC Barcelona y repasó la emocionante jornada que el central vivió el sábado en el Estadi. "Una emoción muy grande y una tristeza muy grande, es una mezcla de sentimiento negativo y positivo, positivo por todo lo que ha hecho Gerard, que ha sido mucho, ha sido un final que no esperábamos, las cosas, a veces, son forzadas, le he visto muy feliz y negativo porque está en condiciones de poder continuar", dijo en el micrófono de la 'Cadena Ser'.

"Estoy emocionado, sí, porque son muchos años de haberlo llevado a esta casa, he vivido toda su historia, por lo tanto, son momentos de cariño que uno recuerda. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo", añadió.

El nuevo rol de Piqué, habitual en el banquillo, era nuevo para el catalán en toda su trayectoria como jugador del Barça, algo a lo que no se ha adaptado. "Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien. Se va de forma precipitada porque, debido su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar en el banquillo. Está en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí", comentó Bernabéu.

Ya por último, el exdirectivo dejó claro que "Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá dolido del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club". Por último, también reconoció que "su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera".