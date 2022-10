Las alineaciones probables del Inter-Barça

Pese a las bajas de Araujo, Kounde, Bellerín, Frenkie y Memphis, Xavi tendrá varias alternativas para confeccionar el equipo más competitivo que pueda En el equipo de Simone Inzaghi, la principal duda se encuentra en la delantera: Lautaro Martínez está entre algodones tras acabar el partido contra la Roma con molestias musculares

El calendario no da respiro. Después del sufrido triunfo en Son Moix, el Barça ya piensa única y exclusivamente en la Champions League. Aunque aún es muy temprano para hablar de ‘finales’, la realidad es que los de Xavi Hernández se jugarán, en el Giuseppe Meazza, mucho más que tres puntos. El resultado de la visita azulgrana al Inter de Milán podría ser determinante en la lucha por la segunda posición del Grupo C de la máxima competición continental en caso de que el Bayern siga sin fallar.

Es por ello que este martes Xavi Hernández alineará, con total seguridad, el equipo más competitivo que pueda. No podrá contar con Ronald Araujo, Jules Kounde, Héctor Bellerín, Frenkie de Jong ni Memphis Depay, que se encuentran en la enfermería culé, pero aun así tendrá varias alternativas para intentar vencer al Inter. Las principales dudas del once se encontrarán en la línea defensiva que se encargará de blindar la portería de un Marc-André ter Stegen que vuelve a marcar diferencias bajo palos.

La retaguardia del Barça en Milán será muy diferente, salvo sorpresa, a la que frenó este sábado a Muriqi, Kang-in Lee y compañía. Eric Garcia y Marcos Alonso, sin minutos frente al Mallorca, tienen muchas opciones de ser de la partida en detrimento de Gerard Piqué y Jordi Alba, respectivamente. En el lateral derecho, todo parece indicar que Sergi Roberto –que este fin de semana reapareció y disputó unos diez minutos– será el escogido. Andreas Christensen podría ser el único ‘superviviente’ de la zaga del sábado.

A partir del centro del campo, lo más normal es que no haya sorpresas. Sergio Busquets, Pedri y Gavi intentarán imponer su autoridad en la medular y, en ataque, Raphinha y Dembélé acompañarán al ‘killer’ Lewandowski. El brasileño y el francés han destacado más que Ansu Fati y Ferran Torres en las primeras semanas de competición y apuntan a la titularidad. Ni el canterano ni el de Foios, sin embargo, se pueden descartar rotundamente para el once inicial, pues Xavi confía mucho en ambos y contar con Ousmane como revulsivo desde el banquillo también podría ser interesante.

Muchas dudas en Milán

El Inter no llega al compromiso en un buen momento. Simone Inzaghi está muy cuestionado tras perder cuatro de los últimos seis partidos y ocupar la novena posición de la Serie A. Además, Lautaro Martínez está entre algodones tras acabar el partido contra la Roma con molestias musculares. En caso de que no se recupere a tiempo, Correa será el encargado de jugar al lado de Edin Dzeko. Onana defenderá la portería: es el guardameta de la Champions y, además, Handanovic no está transmitiendo buenas sensaciones.

Las alineaciones probables del Inter-Barça

Inter de Milán: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Çalhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko.

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Eric, Marcos Alonso; Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.