Invasión napolitana en Montjuïc

El Barça anunciaba este lunes por la tarde la activación del 'Protocolo de Seguridad y Control de la afición rival', unas medidas que el club puso en marcha en enero de 2023, muchos meses después de que los seguidores del Eintracht de Frankfurt invadieran el Camp Nou y protagonizaran una de las imágenes más lamentables en el estadi blaugrana. Desde entonces, el Barça ha hecho uso de este protocolo en varias ocasiones.

La pasada temporada, por ejemplo, lo usó en el encuentro de Europa League ante el Manchester United disputado en el Camp Nou, mientras que esta misma temporada se puso en marcha ante la vistia del Royal Amberes, pero también ante el Porto. Tras ser considerado el Barça-Nápoles de alto riesgo, estas medidas de control para los seguidores rivales volverán estar presentes en Montjuïc.

Y es que son 2.600 las localidades cedidas al Nápoles para que las vendiera entre sus aficionados, que las agotaron sin problemas. Todos ellos ocuparán la zona del estadio reservada para los italianos, pero muchos otros viajarán, en cambio, sin entrada, lo que obliga a extremar las medidas y las precauciones para evitar incidentes. Según la información que maneja 'Mossos d'Esquadra', unos 4.000 napolitanos se han desplazado hasta la Ciudad Condal, por lo que unos 1.400 lo habrían hecho sin localidad asignada.

Es probable que algunos puedan haber adquirido la entrada a través de canales distintos a los habituales, pero la mayoría deberán buscar la manera de ver el partido fuera del estadio. De todas formas, también están los más de 15.000 napolitanos que residen en Barcelona y que, de la misma manera que puede hacerlo cualquier barcelonés, ha tenido en su mano comprar una entrada. El Barça, en ese sentido, ha informado a través de sus canales de comunicación de las recomendaciones a su propia afición y de las prohibiciones que deberán respetar los napolitanos.

Aviso a los seguidores napolitanos

"Desde el Club se quiere hacer un llamamiento a todos los aficionados del equipo rival que no dispongan de entrada, que eviten desplazarse hasta el Estadio Olímpico, porque no tendrán la posibilidad de poder adquirir una localidad. Sólo podrán asistir al partido aquellos seguidores del Nápoles que dispongan de una entrada gestionada por su club en la zona reservada para la afición visitante", asegura el Barça en su página web.

Los jugadores del SSC Napoli inspeccionan el campo del Estadio Olímpico de Montjuic / JAVI FERRÁNDIZ

Además, se avisa de que no habrá venta de entradas en taquillas, que no se podrá entrar al recinto con vestimenta o ropa del Nápoles fuera de la zona reservada para la afición rival, que lleven la documentación encima ante posibles requerimientos y que "no se podrán realizar actividades de afición contraria en la zona de afición local", entre otras medidas.