Aitana, feliz de engrosar su palmarés con el 'Golden Player Women'

La centrocampista del Barça no pudo acudir a la grada por estar con la selección española Agradeció el reconocimiento a través de un video en el que se acordó de sus compañeras

Jude Bellingham fue el gran protagonista de la 21 gala 'Golden Boy' que organiza 'Tuttosport'. El centrocampista inglés sucedió a los blaugrana Gavi (2022) y Pedri (2021) en el palmarés para convertirse en el primer futbolista del Real Madrid en recibir este galardón.

Pero la gala 'Golden Boy' también tuvo protagonismo blaugrana. Lamine Yamal fue galardonado con el premio 'The Youngest' que distingue al futbolista más joven de toda la historia en entrar en la lista de candidatos del trofeo. Y Aitana recibió el premio 'Golden Player Woman' que reconoce a la mejor futbolista del año 2023.

La centrocampista de Sant Pere de Ribas sucede a otras dos blaugrana, Alexia Putellas (2022) y su excompañera Like Martens (2021), actualmente en las filas del PSG y engrosa su palmarés individual del año, después de ser nombrada Balón de Oro del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, Mejor Jugadora de la UEFA y Balón de Oro, entre otros reconocimientos como el de mejor jugadora catalana.

Homenaje a Aitana en el Johan por el premio UEFA / | Maria Tikas

Aitana no pudo acudir a la gala, ya que se encuentra concentrada con la selección española para dirimir el último partido de la fase de clasificación de la Nations League ante Suecia, un partido que se disputa este martes 5 de diciembre en La Rosaleda (19.00 horas). Pero envió un mensaje en video para agradecer el reconocimiento.

La mejor jugadora de 2023 recordó que todos los premios individuales no serían posibles sin la fuerza del conjunto: "Quiero dar las gracias por este premio, pero siempre he dicho que los reconocimientos individuales no llegan sin el trabajo colectivo. He ganado la Champions League con el Barça y el Mundial con España y todo es gracias a mis compañeras y a los trabajadores que tenemos al lado en el día a día".