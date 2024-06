Roberto Martínez: "João Félix nunca se ha abandonado"

Portugal llega a la Eurocopa como una de las selecciones candidatas a ganarla. La llegada de Roberto Martínez al mando del conjunto luso, ha elevado la ilusión en el país y le ha dotado de un juego más ofensivo con jugadores como João Félix, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão o Bernardo Silva. Su reto ahora es conquistar la Eurocopa buscando la mejor versión de la plantilla. Uno de los jugadores que serán fundamentales para el objetivo de Portugal es sin duda el futbolista del Barça: João Félix. En una entrevista concedida al Diario AS, el de Balaguer valoró sus oportunidades.

"Es un jugador al que se le mide si es titular o no, pero yo valoro de él si está preparado para entrar en los partidos en cualquier momento. João ha sido decisivo en días en los que era más complicado entrar que empezar", afirmó Roberto Martínez.

En su primera convocatoria para un torneo grande con Portugal, no dudó en llevarse a João Félix, pese a su temporada en el Barça. "Ha vivido situaciones que le ayudan a madurar. Un cedido siempre tiene una situación difícil porque no tiene margen de error. Yo le he visto comprometido y sin bajar los brazos. Nunca se ha abandonado", valoró el seleccionador de Portugal.

Tampoco hay dudas de Cristiano

Roberto Martínez ha aterrizado en un vestuario repleto de líderes. Se ha topado con un jugador como Cristiano Ronaldo, una gran estrella a nivel mundial pero que, sin embargo, ha sido objetivo de críticas durante los últimos años sobre si debía o no ir convocado con la selección lusa.

El seleccionador, por su parte, ve a Cristiano como el jugador referente de la plantilla. "Imagínese. La fuerza de un vestuario no está en lo que pueda decirles un técnico a los futbolistas, sino en los ejemplos del día a día. Cristiano, también Pepe, son una referencia increíble. Crean un ambiente muy positivo. Están a la máxima exigencia como los otros jugadores", comentó en el Diario AS.

Cristiano ha cerrado una temporada con el Al-Nassr muy positiva a nivel individual. Ha anotado 35 goles esta temporada, pese a no estar en las cinco grandes ligas. Roberto, no cree que sea más fácil jugar en Arabia. "Yo invitaría a los aficionados a que se interesen por la liga de Arabia. El Mundial 2034 ha generado un proyecto de diez años y hay mucho nivel. En todos los lados cuesta marcar goles, y Cristiano fue allí y ha hecho 35 esta temporada. Mantiene su consistencia. Arabia permite cumplir objetivos individuales. Para mí ha sido una sorpresa muy positiva."

¿Quién es la favorita para la Eurocopa?

Al ser preguntado por una candidata a levantar la Eurocopa, Roberto Martínez se mojó poco y nombró algunas. Entre ellas, España. "Me gusta mojarme, pero esta vez no hay favoritos. Hay candidatos. Varias selecciones tienen jugadores acostumbrados a pelear por todos los títulos: Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, España, Portugal… Nosotros no debemos alejarnos de la responsabilidad de poder estar ahí", afirmó.

El seleccionador catalán cree que estará todo muy igualado y que será cuestión de detalles. "La exigencia es estar al máximo de nuestras opciones. Es así como llegas lejos. Pero los detalles son mínimos. A un partido, la diferencia entre ganar y perder es verdaderamente mínima", concluyó el seleccionador.

Portugal debutará el martes 18 de junio contra la República Checa.