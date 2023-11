"Si no rindes bajo presión, en el Barça sobras"

Jofre Mateu, exjugador del Barça y actualmente analista y comentarista en distintos medios de comunicación, Jofre Mateu atiende a SPORT para analizar la actualidad azulgrana y su transición tras la retirada "Claro que el conocer a Xavi y tenerle un cariño me hace suavizar mucho si tengo que darle algún palo, no me escondo..."

La carrera de Jofre Mateu dio muchas vueltas. Uno de los miembros destacados de aquella quinta del Mini que maravilló en un Barça B de época. Junto a Gabri, Puyol, Arnau, Luis García, Mario Rosas...y Xavi. El actual técnico de la primera plantilla nació solo un día antes que el de Alpicat. Compartieron muchos años de fútbol base. Y infinitas vivencias.

Actualmente ejerciendo de analista en varios medios de comunicación, Jofre sigue ligando 100% al fútbol. Algo que hizo que la transición tras su retirada en 2016 fuera mucho más llevadera. De hecho, fue el motivo para dejarlo.

¿Cómo es tratar de explicar el fútbol desde el otro lado?

Me gusta mucho comentar partidos. Es mi séptima u octava temporada ya creo, el año pasado di paso a La Liga ya. Me lo paso muy bien, es un trabajo que me hace dedicarle bastantes horas, pero que me permite hacer otras cosas. Intento darle un toque de humor. Creo que forme parte de mi personalidad, me gusta pasármelo bien. Entiendo que no soy yo la figura que tiene que dar lecciones sobre fútbol, sino que procuro que la gente se lo pase bien. Tengo la gran suerte de que casi siempre he hecho equipo con Héctor Ruiz, que es amigo mío y nos llevamos muy bien. Es muy bueno y me lo facilita mucho.

Fue dejarlo y empezar a comentar partidos. ¿Causa o consecuencia?

He sido un futbolista retirado muy atípico. Decidí dejarlo a pesar de haber podido seguir jugando. Decidí que me compensaba más arrancar el camino como comentarista, al otro lado. Creo que fue un acierto. Pude seguir vinculado al fútbol y me ahorré esa fase de a ver dónde caigo. No estaba planificado. Me lo propusieron y decidí dejar de jugar porque vi que por aquí podría ir bien.

Has tenido algunos 'encontronazos' en redes por decir lo que piensas. No es habitual gente en tu posición posicionándose a nivel político y en temas pantanosos...

Decir siempre lo que pienso seguro que me ha cerrado alguna puerta. He tenido algún ‘enganchón’ en redes sociales, sí. Uno va aprendiendo también. Alguna vez he tenido que recular. Pero yo siempre digo que por suerte o desgracia la libertad de actuar como soy me define. Yo voy a un sitio y digo lo que pienso y voy a otro y también lo digo. Siempre desde el respeto, desde no insultar a nadie.

Tener la 'marca Barça' detrás entiendo que te ha beneficiado.

La gente, sinceramente, me reconoce más por la calle ahora que salgo quizás más en pantalla que cuando jugaba en el Barça de joven. Claro, la marca Barça es inabarcable. Yo me he criado en Can Barça, amo al club, me ha educado. A la gente no se le olvida. Ahora trabajo mucho analizando al Barça, pero también voy con los Barça Legends. Me siento muy cómodo, es una parte importante de mi vida. Hasta hace poco era vicepresidente de la Agrupación de Jugadores. He trabajado en muchos proyectos con el club.

Debutaste con el primer equipo allá por 1998 y marcaste en Salamanca. El sueño de cualquier canterano...

Llegué a ser el más joven en marcar un gol oficial con el Barça. He ido cayendo en la lista y ya estoy el séptimo después del gol de Marc Guiu. El día del debut, imagínate. Pero no solo por mí. Ese día debutamos Mario Rosas y yo. Y en la esquina, donde estaban todos los compañeros canteranos viendo el partido, sacaron una pancarta que aún guardo. Sentíamos orgullo unos de los otros. Es verdad que luego acabó todo más rápido de lo que me hubiera gustado. Pero eso fue un logro de La Masia, de una generación. Cuando vi el gol de Guiu, cómo celebraban Balde y Fermín. También era suyo.

¿Cómo recuerdas todo lo que te pasó aquellos meses antes y después del debut?

Lo recuerdo con poco detalle. Estaba un poco flotando, tenía 18 años y no era muy consciente de las cosas. Todo se trunca cuando yo decido no ir a una convocatoria de Champions por ir a la selectividad (ese día, por cierto, debutó Xavi en Champions). Ellos entienden que priorizo los estudios. Imagínate en qué mundo estaba yo que me salió la oportunidad de jugar en Old Trafford y dije que no. Hoy en día, lógicamente, no actuaría así. No solo fue eso. El rendimiento de Zenden, que no fue el mejor, ponerlo en duda con otro chaval que aún hubiera discutido más el fichaje también pesó. No tengo mucho recuerdo. Mucha alegría y luego un punto de frustración tras ver que yo seguía siendo el mismo jugador y no se apostaba por mí. Pero luego me sirvió en mi carrera, me alimentó.

¿Te dio la vida luego una segunda oportunidad para hablar con Van Gaal?

No he hablado con Van Gaal nunca sobre aquello. Seguramente ni se acordará. En ese momento tenía que tomar decisiones. Yo había tenido conversaciones con Van Gaal en el despacho y tengo la certeza de que me tenía mucho aprecio, no solo futbolístico. No me lo imagino tachándome de una libreta.

De aquella 'quinta del Mini' salieron grandes jugadores. Una hornada inolvidable con Xavi, Puyol, Gabri, Arnau, Luis García, tú...

Unos cuanto veníamos de convivir en La Masia. Teníamos una edad muy similar, veníamos de jugar juntos antes. Antes creo que no había la separación por nivel, ni por salario, etc, que puede haber ahora. Todos teníamos la sensación de que podía tocarnos a cualquiera subir con el primer equipo. Fue una temporada jodida en Segunda porque acabamos bajando…

Con Xavi compartisteis mucho...

Veo a Xavi y me cuadra mucho con lo que conozco de él. Jugué con él desde los 13 años. Él vivía en Terrassa con su familia y no convivimos tanto juntos. Pero claro, él es del 25 de enero del 80 y yo del 24. Hemos ido generacionalmente siempre juntos. Saltábamos a la vez de categoría, íbamos a la selección. Xavi, Mario Rosas y yo. Me acuerdo que Joan Vilà nos dijo con 13-14 años que los tres íbamos a llegar al primer equipo del Barça. Lo recuerdo como un jugador muy inteligente, muy seguro. A medida que cogía peso en el equipo fue más determinante a nivel ofensivo. Se lo fue creyendo cada vez más y acabó siendo un fenómeno.

A la hora de analizar al Barça tiene que pesar esa relación personal y todo lo vivido.

Me afecta seguro. Tengo muy claro que a una persona que aprecias, el palo que le das si se lo tienes que dar es más suave. No me escondo. Hay algún partido que dices “hostia, qué castaña”, y luego no sales y dices eso en la tele. ¿Qué quizás si fuera otro entrenador lo diría? Pues sí. Pero lo que tampoco hago es salir y decir que hemos jugado de coña. Lo suavizas. Pero luego hay otra cosa. Aquí se está apostando por una propuesta que ya no es que sea Xavi o no Xavi, sino que es la manera en la que compro perder. Para mí es el camino para llegar a ser otra vez ese Barça dominador. Quizás no con la excelencia de su día, pero es el camino. Quien lo haga, apuesto por él. Si además es Xavi, con más inri.

Momento delicado.

Es evidente que el equipo ahora mismo está lejos de lo que puede llegar a ser. El año pasado hubo buenos partidos, pero en general primó el resultado. Este año se ha mejorado la plantilla y esperábamos que pasaran cosas diferentes. Que creo que están pasando, ojo. Veo cosas que deben tender a que el juego mejore. Tienes muy buenos jugadores. Influyen múltiples factores. Estoy convencido de que esto tirará y no tardará en carburar. Ahora esto parece el gran drama y estamos a un punto del Madrid y casi clasificados para Champions. Estoy convencido de que de aquí dos meses diremos: “qué bien que tuvimos paciencia con la apuesta”.

¿Te parece que está más nervioso Xavi las últimas semanas?

No veo a Xavi más nervioso, quizás sí un punto más crispado. Creo que tiene un mensaje siempre bien medido. Tengo claro que si fuera yo u otro el que está en el banquillo hubiera metido dos estripadas guapas. Hay que tener un punto de entendimiento de que Xavi no tiene una trayectoria de 14 temporadas entrenando, ni ha vivido tantas experiencias.

¿Crees que a los jugadores, como dijo, les afecta bastante lo que se dice en los medios?

La presión es un factor que afecta en todos los ambientes. A más exposición, más afecta. Aquí hay dos cosas: una, que si no estás dispuesto a rendir bajo esta presión, en el Barça sobras; y dos, al final el mensaje del entrenador siempre está en línea de proteger al jugador. Para mí el equipo debe mejorar, él lo sabe y lo tiene muy claro. La presión nunca debe ser una excusa en el Barça.

Como la vuestra hace más de 25 años, esta generación de canteranos tiene una pinta buenísima...

Me gusta mucho Lamine, pero queda fuera de cualquier posición y debate porque tiene 16 años y no puede tener ninguna exigencia. Me gusta mucho y puede marcar una época. Eso sí, mi debilidad es Fermín. Ha pasado ya por algo que lo ha curtido en humildad. Trabaja, tiene una energía tremenda. Además, le da sentido al juego, todo mejora. El Fermín que estamos viendo es para aplaudirlo sin parar. Tiene un mérito brutal. Me parece algo a explorar dentro del club. Estás en el Juvenil B, no tienes minutos. Pero fíjate, hay uno arriba que vivió algo así y mira dónde está.

Otro con el que había unas expectativas altísimas, Ansu, ha tenido que salir. ¿Cómo has visto la gestión de su caso?

Para mí Ansu es una espina personal. Soy un abanderado de Ansu y creo que es un jugador extraordinario que si vuelve a coger el hilo físico que necesita un jugador, en cuanto a la chispa, es determinante. Creo que no podemos dejarlo escapar. Si fuera del club diría que tenemos que tirar de Ansu al máximo. Es culé y si vuelve y triunfa sería una historia sensacional. No creo que el club haya hecho nada mal. Creo que en su última época en el Barça no tuvo un buen rendimiento y era difícil contar con él. Quizás le hubiera dado más minutos porque había jugadores en su posición que no aportaban más que él. Pero es una opinión personal.

Para terminar. Viviste una experiencia en la India en el final de tu carrera que siempre recomiendas. ¿Cómo fue aquel viaje?

Ir a la India fue una experiencia brutal. Es un cambio de patrones incomparable. No es lo mismo visitar un sitio que te hace gracia un rato que vivir allí. La gente entiende la vida de una forma radicalmente distinta a cómo lo haces tú. Es algo bestial, me ha ayudado mucho. Lo plantearía como una experiencia vital, aconsejable. Pude seguir disfrutando del fútbol tres temporadas. Me dejó huella.