2025, el año de la Superliga

Joan Laporta aseguró en una entrevista en la 'SER' que el proyecto sigue adelante y están a la espera de la resolución de Bruselas Si hay luz verde, Laporta cree que en 2025 habría una Superliga sin equipos ingleses que competiría con la Premier League

Joan Laporta sigue mostrándose muy optimista con la creación de la Superliga. Es un firme defensor y en una entrevista en el 'Què t'hi jugues?' de la 'Cadena Ser' ha vuelto a hacer bandera. Confía en que la resolución judicial que se espera de Bruselas sea favorable y que ello permita que se puedan dar los siguientes pasos. De hecho, Laporta se ha aventurado a poner una fecha para que dé inicio la Superliga: el 2025.

"Yo creo que habrá Superliga. Estamos esperando la resolución de Bruselas. La competición será una competición abierta. Yo no entraba en este proyecto si no era abierta y tanto la Juventus como el Madrid lo aceptaron, igual que otros clubes que se mantienen fuera de plano. Lo que queremos es que gobiernen los clubes. Yo espero que la UEFA tenga una silla más. La previsión, si la sentencia es favorable, es que esté lista en 2025. Si no es favorable es más complicado", indicó el presidente del Barça.

Además, Joan Laporta también se ha atrevido a comentar los primeros pasos que se harían en la competición. En un primer momento, la idea es que los equipos ingleses no entren y, por lo tanto, la Superliga compita con la Premier League. Sin embargo, unos años más tarde, se fusionarían ambas competiciones para crear una mucho más potente. Eso sí, siempre se respetaría las ligas nacionales. Laporta es un firme defensor.

"Lo que haremos será una competición europea que compita con la Premier. Creo que en un primer momento, los clubes ingleses no entrarán en la Superliga, pero luego sí. Los clubes ingleses están interesados. Mantendremos las ligas estatales. Esto acabará con una fusión entre la Superliga y la Premier League", apuntó el presidente azulgrana.