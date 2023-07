El 1x1 del Barça contra el Arsenal al descanso

Primera mitad muy 'movida' en el SoFi Stadium. El FC Barcelona exhibió pegada contra el Arsenal y logró llegar al descanso con igualdad en el marcador pese a verse superado por el conjunto 'gunner' (2-2). Robert Lewandowski y Raphinha marcaron los tantos culés en unos 45 minutos iniciales poco cómodos para los de Xavi Hernández.

La acción individual de Abde en la primera diana culé fue la mejor noticia antes del descanso. Debutaron Oriol Romeu e Ilkay Gündogan, pero no pudieron mostrar su mejor versión. Actuación bastante discreta de ambos.

Estas son las notas de SPORT a los jugadores del Barça en la primera mitad del duelo frente al Arsenal:

La suplencia de Sergi Roberto le concedió el brazalete en el primer amistoso de la pretemporada 2023/24. No pudo hacer nada para evitar el gol de Saka, pero sí que despistó al delantero inglés en un lanzamiento de penalti posterior. Vencido también en la diana de Havertz, acabó el primer acto con dos buenas intervenciones.

5

Sergiño Dest, defensa

Comedido

Xavi le dio la oportunidad de ser titular, pero no pudo aprovechar el escaparate para lucirse. No salió en ninguna foto, pero tampoco brilló. Se limitó a cumplir en defensa y no subió mucho al ataque.