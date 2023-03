El 1x1 del Athletic Club - FC Barcelona al descanso

De Jong fue el motor de un Barça cuyos defensas volvieron a estar muy firmes atrás Lewandowski y Raphinha apenas aparecieron hasta que el brasileño abrió el marcador en el descuento

El FC Barcelona se marchó al descanso con una victoria por la mínima ante el Athletic gracias a un gol en el tiempo de descuento de Raphinha. Al equipo le había costado, pero una aparición del brasileño, cuando apenas se le había visto antes, permitió la ventaja blaugrana con un gran zurdazo.

Frenkie de Jong fue el jugador que mejor aguantó el ritmo de los bilbaínos. Incluso cambió un tanto su posición para incrustarse entre los centrales y sacar el balón desde atrás. Gavi fue un titán y San Mamés la tomó con él, mientras que Busquets dio el pase sutil del gol.

La defensa estuvo contundente en la defensa del área y solo extrañó que Lewandowski perdonara una ocasión clarísima en el mano a mano con el portero. El polaco estuvo incómodo durante toda la primera parte.

Valverde le puso al veloz Nico Williams a su lado y no entró al trapo. Lo marcó poscionalmente y midió sus subidas. En una de ellas, envió un centro de gran peligro.

Ayudó a Sergi Roberto cuando Nico Williams probaba de marcharse por velocidad. Estuvo concentrado para corregir desajustes defensivos y solo falló en la jugada que no se entendió con Ter Stegen, que Berenguer no aprovechó.

7

Andreas Christensen, defensa

Valiente

No dudó en chocar con la roca del Athletic, Raúl García, quien salió en el once en lugar de Muniain. Con el veterano delantero no podía ir con medias tintas y fue agresivo en los duelos.