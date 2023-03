La 10ª Barça Academy World Cup arranca con padrinos de lujo y 1600 participantes

El torneo internacional, cuyos padrinos son Ansu Fati y Alexia Putellas, empieza el lunes en la Ciudad Deportiva Durante el acto de presentación, Yuste ha hablado del posible retorno de Messi y del futuro de Ansu Fati

El flamante director deportivo de la Barça Academy a nivel mundial, Sergi Barjuan, acompañado del vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Yuste, han presentado esta mañana el torneo internacional Barça Academy World Cup, que este 2023 llega a su 10ª edición y se celebrará del 3 al 6 de abril en la Ciudad Deportiva.

En esta ocasión, Ansu Fati y Alexia Putellas son los padrinos de lujo del torneo. Hoy por la mañana han estado divirtiéndose con algunos de los niños que participarán. "He visto a Ansu emocionado. Ha recordado su paso por la Masia", ha explicado Yuste.

"Es una edición importante. Es la décima edición y vendrán 1600 niños de cuatro continentes. Estamos trabajando muy bien a nivel mundial", ha reconocido Sergi Barjuan.

Una vez recuperada la competición durante la Semana Santa pasada de 2022 después de la pandemia, este 2023 vuelve a recuperar cifras 'precovid' incrementando un 50% la participación de 1.600 niños y niñas de cuatro continentes entre los 6 y los 14 años.

En total serán 152 equipos los que tomarán parte provenientes de 19 países y que disputarán un total de 553 partidos durante las cuatro jornadas de competición. Este 2023 los equipos representarán a un total de 34 Barça Academy y Barça Academy Camps de todo el mundo. "Queremos seguir exportando nuestra idea de ver el fútbol, nuestra forma genuina de jugar. Miles de niños conocerán estos días porque el Barça es 'més que un club'". ha comentado Yuste.

Debutarán en el torneo la Barça Academy Pune (India) y la Barça Academy Hiroshima (Japón), además de los de los deportistas provenientes de los Barça Academy Camps de Puerto Rico.

La Barça Academy World Cup presented by Allianz arrancará el lunes 3 de abril a las 10.30 h en el Estadi Johan Cruyff, con la celebración de la ceremonia inaugural. Los primeros partidos arrancarán a continuación, a las 12.00 h, cuando se iniciarán las seis categorías, la sub8, sub10, sub12 y sub14 y la sub12 y sub14 femenina.

Las finales de la competición serán el jueves 6 de abril a partir de las 10.00 h en el Campo 7 de la Ciutat Esportiva, y a continuación se hará la final sub14 femenina y la entrega de trofeos en el Estadi Johan Cruyff (13.00 h).

Primera edición femenina

Después de nueve ediciones donde las cuatro competiciones en juego se disputaban en formato de equipos mixtos, para este 2023 habrá por primera vez una edición únicamente femenina. Para esta Barça Academy World Cup presented by Allianz se espera la participación de un total de 102 niñas que buscarán ser las primeras en inaugurar el palmarés en las categorías Sub12 y Sub14.

Estos diez equipos, repartidos en cuatro en Sub12 y en seis en Sub14, provienen de la Barça Escola Barcelona, de Perfeccionament Catalunya, de Italia, de México y de Japón.

"Será interesante ver la evolución que han hecho", comentó Barjuan, que también habló de su nuevo cargo. "Es una propuesta que me hicieron y es muy bonita. No he trabajado nunca con niños tan pequeños pero me atrae la idea de transmitir nuestros valores por todo el mundo. El objetivo es la mejora futbolística y humana de los niños".

Yuste se sincera sobre Messi y Ansu Fati

El vicepresidente deportivo del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha reconocido abiertamente que le gustaría que Leo Messi volviese al club azulgrana la temporada que viene. Y no solo eso, pues también ha afirmado que mantienen contactos con él y su entorno para ver si sería factible esta posibilidad.

Ansu y Messi, celebrando un gol | SPORT

"Participé en las negociaciones y por desgracia no pudieron llegar a buen puerto. Tengo una espina clavada que Leo no pudiese seguir. Me encantaría que volviese por lo que podría representar. a nivel deportico, social y económico. Las historias bonitas deben acabar bien. Tenemos contacte ellos", ha dicho. "Estamos enamorados de Leo y él del Barça y Barcelona. El destino es sabio".

Yuste ha querido insistir que hablaba sobre todo de su deseo personal pero que respetaban al PSG. "Espero que no interpreten mal mis declaraciones", insistió.

El vicepresidente deportivo también ha hablado de Ansu Fati después de las declaraciones explosivas del padre del futbolista en las que aseguró que si fuera por él ya hubiesen dejado el Barça. "Como padre te dejas llevar por la emoción. Piensas en tu hijo. El padre pensó en su hijo. Ansu tiene unas ganas locas de triunfar aquí, está entrenando al máximo. Quien elige es el entrenador", ha comentado.

Yuste no ha querido asegurar si seguiría en el equipo al cien por cien la temporada que viene porque es una cosa que no depende de él. "No garantizo nunca nada al cien por cien. No depende de mi, empieza por el entrenador, secretaria técnica, director futbol. Todos estos nos dan su visión. Pero a día de hoy el entrenador cuenta con Ansu".

"Ansu ejemplo de la Masia. Yo no quiero que ningún chico formado en casa se vaya. Ojalá pudiésemos tener un equipo entero de jugadores hechos en casa", ha recalcado el vicepresidente deportivo.

Gavi, ante el Madrid | EFE

Otro joven formado en la casa es Gavi, objeto de una campaña en contra desde Madrid. "Hay tantas campañas últimamente... Con Gavi tengo mucha proximidad, todo el mundo está muy contento de cómo trabaja y está afrontando estos partidos. Ha sido pieza clave. Si hay alguna campaña que se la queden ellos. Estamos muy contentos con Gavi".

Yuste finalmente ha confirmado que la temporada que vienen jugarán en Montjuïc.