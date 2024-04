Paula Arcos, las veteranas, la presión y el sueño olímpico

Las Guerreras se jugarán en Torrevieja la clasificación para los Juegos de Tokio con dos billetes olímpicos en liza y con Argentina, República Checa y la los temibles Países Bajos como rivales.

España debutará el jueves a las 18.30 horas frente a la República Checa en el duelo que se antoja decisivo, el viernes se medirá a las 21.00 horas a Argentina y cerrará su participación el domingo a las 18.00 horas contra las favoritas neerlandesas.

Pese a que solo tiene 22 años, la petrerí Paula Arcos (del mismo municipo que Gedeón Guardiola) ya está consagrada como una de las grandes referentes de un equipo que por fin podrá contar con la veterana Shandy Barbosa tras perder las últimas grandes competiciones. SPORT conversó con la lateral izquierdo del potentísimo Vipers noruego.

¿Cómo está el equipo?

Llevamos bastantes días concentradas y estamos entrenando con la mente muy puesta en la República Checa. Por suerte ya estábamos clasificadas para el Europeo y hemos podido aprovechar estos dos partidos para preparar el del jueves. Tenemos muy claro qué errores no podemos volver a cometer.

El recuerdo cercano no es nada bueno...

Es verdad. Por suerte o por desgracia lo tenemos muy presente. En parte es bueno, porque todas tenemos claro los errores que cometimos, lo que no estuvo bien y lo que tenemos que seguir haciendo, porque algunas cosas sí estuvieron bien. Tenemos que subir la intensidad en el repliegue, estar muy fuertes en defensa y cambiar algunas cosas en ataque. Defender y correr para adelante y para atrás.

Jerabkova y Chovalova son 'killers', pero Veronika Mala vivió de esos fallos...

Sí, Mala nos hizo mucho daño en las contras después de nuestras pérdidas. Sabemos que su estilo de juego es así y no nos puede pillar por sorpresa que nos lancen desde fuera ni sus fintas al punto débil.

Paula Arcos, cara a cara con la checa Jerabkova / EFE

¿Entonces les sirvieron los tests del Preeuropeo?

Sí. Estamos muy centradas en este partido y los hemos aprovechado para preparar el del jueves. Jugamos en casa con un pabellón entero animándonos y si alguien tiene que sentir esa presión son ellas. Tranquilidad, que estamos en casa. No podemos cometer los errores del Mundial y, a partir de ahí, ganar o perder. Espero un partido superigualado, porque lo que hay en juego es muy grande.

¿No les afectará negativamente el pabellón lleno?

Venimos de jugar en Porriño con una afición extraordinaria y un ambiente muy top. Todas hemos tenido muy buenas sensaciones y ya nos afectó positivamente el apoyo de Torrevieja en el Mundial. No será ni mucho menos negativo. Al revés. En el Mundial remontamos contra Brasil en parte gracias a su ayuda.

¿Qué importancia tiene que Shandy Barbosa esté de vuelta?

Es muy importante tener veterana al lado. Es una selección muy joven y aprendemos muchísimo de ellas, especialmente de Shandy, sobre todo por cómo ven las cosas. Yo intento absorberlo todo como una esponja. Ellas aportan tranquilidad y lo relativizan un poco todo, mientras que a las jóvenes nos falta calma y lo vemos todo de manera más radical. Las veteranas nos ponen los pies en suelo.

¿Cómo está a nivel personal?

Bien, bien. En un momento bueno. Además, necesitaba ver los rayos del sol después de tantos meses en Noruega. Me están dando mucha energía para lo que nos vamos a jugar, porque será a vida o muerte. A mí me gusta jugar este tipo de partidos.

Paula Arcos ya es clave para las Guerreras / RFEBM

¿Qué siente jugando junto a estrellas como la neerlandesa Abbingh, la rusa Viakhireva o la francesa Jamina Roberts?

La verdad es que muchas veces lo pienso y es lo que siempre he soñado, tener al lado a varias de las mejores del mundo. Es como un sueño, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que no tengo el nivel de ellas. Eso sí, con trabajo y con paciencia espero conseguirlo.

¿Lo ha hablado con Jana (Knedlikova, su compañera checa en el Vipers)?

Ha habido un poco de cachondeo entre las dos. Estamos expectantes. Cuando nos despedimos nos deseamos mucha suerte, pero un poco con la boca pequeña. No sé si vendrá. En todo caso, no quiero que consiga el billete para los Juegos (ríe).

¿Le ha cambiado la vida?

Pues sí, porque ha sido un cambio bastante duro, bastante radical. Un salto muy grande. No deja de ser balonmano, pero el clima, la sociedad, la sociedad noruega, la comida, el idioma y la cultura... es muy diferente. Yo ya había vivido fuera de Alicante, pero no es lo mismo. Ha sido un cambio enorme, pero ahora estoy muy contenta.

Paula Arcos es un ejemplo de gran competidora / RFEBM

¿No tiene la sensación de que todo ha ido demasiado rápido?

Un poco sí. Desde mi primera convocatoria con la selección me han ido pasando muchas cosas, todas demasiado rápidas, aunque ahora estoy en un momento más estable. Nada más debutar llegaron los Juegos de Tokio, todo muy seguido y con muchos picos de emociones. E irme al Vipers fue un salto gigante. Desde que fiché por el Guardés he sido habitual en la selección y me veo más estable. Antes todo eran picos de emoción. Fíjate que es la primera temporada que estoy jugando Champions (jugarán los cuartos de final ante el 'coco' Gyori Audi ETO KC húngaro) y me lo he tomado con bastante naturalidad.

Su historia de precocidad se parece a la del azulgrana Aleix Gómez.

Nunca me lo había planteado. No me suelo comparar con nadie y me cuesta comparar el balonmano masculino con el femenino, pero es verdad. A él también le vinieron las cosas muy rápido.

Para acabar, un tópico. Deme las claves del equipo para ganar a las checas...

Tener una defensa muy dura, aprovechar muy bien las oportunidades y correr en los contragolpes y también para atrás. El repliegue defensivo será superimportante. Nos vendrá muy bien estar fuertes en defensa. Así ayudaremos a la portería, porque ellas tienen muy buen lanzamiento exterior. Está claro que será un partido muy intenso de 60 minutos con altibajos y habrá momentos en los que ellas estén mejor, por lo que tenemos que ser muy disciplinadas.