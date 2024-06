"Si Koeman no cree que Lewandowski no podrá jugar, puede llamar a Barcelona"

La selección de Polonia debutará el domingo en la Eurocopa de Alemania 2024 contra Países Bajos sin su estrella, Robert Lewandowski. El delantero del FC Barcelona tuvo que ser sustituido en el último amistoso, contra Turquía (2-1) en el minuto 32 por molestias en el bíceps femoral. Se trata de "una lesión mínima", según el seleccionador, Michal Probierz. Sin embargo, para el técnico de Países Bajos, Ronald Koeman, podría tratarse de una estrategia y dudó del contratiempo sufrido por el ariete...

"Si Koeman no cree que Lewandowski no podrá jugar el primer partido, puede llamar a Barcelona, probablemente tenga amigos allí", dijo Probierz, después de que el héroe de Wembley, sobre la lesión de Lewandowski, asegura: "No sé qué pensar. Todavía no sé si es verdad o no".

Koeman tiene claro que sin Lewandowski será otro partido porque "es un delantero fantástico, por lo que ha hecho y sigue haciendo. Jugó 150 partidos con la selección polaca y eso demuestra lo importante que es para su equipo".

Pistas sobre su regreso

El asistente del técnico polaco, Sebastian Milá, por su parte, también confirmó la ausencia de Lewandowski a la prensa de su país y aseguró que trabajarán para recuperar al jugador antes del partido contra Austria, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos (21 de junio).

Este miércoles la selección de Polonia se ha ejercitado por primera vez en Hannover y Lewandowski observó la sesión desde fuera del terreno de juego junto a Karol Swiderski, que también sufre un contratiempo muscular.

Durante la rueda de prensa Probierz no desveló cuándo espera tener a Lewandowski a disposición, tampoco su asistente, aunque éste dejó entrever que espera una recuperación milagrosa del azulgrana. "Algunos jugadores necesitan 14 días para recuperarse de una lesión, mientras que otros se recuperan en 3,5 días de la misma lesión. Espero que con Lewandowski se dé el segundo escenario", dijo Milá.