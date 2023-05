Tavares: "Teníamos que dar lo mejor de nosotros para ganar el partido"

El pívot completó una excelente actuación individual con 26 puntos, 11 rebotes y 41 de valoración "Tenemos que recuperarnos de la mejor manera posible para jugar dentro de dos días", apuntó

Walter Tavares, pívot caboverdiano del Real Madrid de baloncesto, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo en el Stark Arena de Belgrado ante el Partizán en la eliminatoria que enfrenta a ambos conjuntos en la Euroliga y afirmó que eran conscientes de que tenían "que dar lo mejor para ganar".

Tavares completó una excelente actuación individual con 26 puntos, 11 rebotes y 41 de valoración que ayudó a que el cruce entre los dos equipos se sitúe 2-1 en favor de los serbios: "Es uno de los pabellones más duros de Europa, sabíamos que teníamos que estar concentrados y dar lo mejor de nosotros para ganar el partido. Lo hicimos y ahora tenemos que centrarnos en el siguiente, que será más duro que este. Tenemos que recuperarnos de la mejor manera posible para jugar dentro de dos días".

Sobre su situación personal, declaró: "Me siento muy bien, después de una victoria uno siempre se siente bien. Estoy cansado, pero la victoria siempre ayuda a descansar mejor. He hecho todo lo que ha estado en mi mano para volver. No tengo mucho dolor y espero estar bien para el próximo partido. He intentado recuperarme con el fisioterapeuta, me ha ayudado mucho a volver lo antes posible".