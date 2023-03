Jasikevicius: "Nos medimos a dos rivales de nivel 'Final Four' y veremos dónde estamos"

"Estamos en el mismo nivel que estos dos equipos, en algunas mejores y otras peores", aseguró el técnico azulgrana "El Olympiacos es uno de los mejores equipos de Europa. Un equipo que mueve el balón y los jugadores a un nivel que tarde o temprano te pierdes", aseguró

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, aseguró que esta semana visitarán las pistas de "dos rivales de nivel Final Four", ante el Olympiacos este martes (20.00 h.) en el Pireo y el Fenerbahce Beko, el viernes, lo que supondrá una buena piedra de toque para ver en qué punto están los azulgranas.

"Esta semana tenemos dos rivales de nivel Final Four y vamos a ver dónde estamos. Deberíamos estar muy ilusionados por jugar en estos dos ambientes increíbles", declaró este lunes el técnico lituano desde la pista del Palau Blaugrana.

Jasikevicius lanzó un mensaje de confianza a la plantilla: "Estamos en el mismo nivel que estos dos equipos, en algunas mejores y otras peores, y tenemos margen de mejora todavía. Vamos a ver esta semana interesante".

De lo mejor de Europa

"El Olympiacos es uno de los mejores equipos de Europa. Un equipo que mueve el balón y los jugadores a un nivel que tarde o temprano te pierdes. Son los mejores en esto y habrá que tener mucha concentración sobre sus movimientos", analizó sobre su próximo rival, este martes en Estadio de la Paz y la Amistad de Atenas.

Saras no cree que la derrota del sábado en la pista del Casademont Zaragoza (85-83) vaya a generar secuelas: "No tendrá mucho efecto. No es agradable perder, pero un partido viene después del otro y no te da tiempo a estar muy contento o muy triste".

Preguntado por si los suplentes habituales, que tuvieron más minutos por el descanso de Cory Higgins y Nikola Mirotic, aprovecharon la oportunidad en el último partido de la Liga Endesa, Jasikeivicus fue contundente.

"No creo que lo aprovecharan para nada. Hay que entender que algunos no tendrán muchas oportunidades como estas", sentenció el técnico del Barça.