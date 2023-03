El Barça vive en una continua montaña rusa

El jarro de agua fría de la Copa y el 46-24 del sábado al descanso en Zaragoza son otras dos muescas de irregularidad Los azulgranas visitarán con cierto ‘mal rollo’ al Olympiacos y al Fenerbahçe en una semana complicada en la Euroliga

No habrá en el baloncesto actual equipos tan imprevisibles como este Barça, capaz de lo mejor y de lo peor en cada partido y, lo que es más difícil de entender, en el transcurso de los encuentros. Lo del sábado en el Príncipe Felipe es otra muestra de lo que viene sucediendo sin solución de continuidad con un grupo que sigue despertando dudas pese a que es segundo en la Liga Endesa a una victoria del Madrid y que está empatado con Olympiacos y con los blancos al frente de la Euroliga con 18 victorias y un partido más que los de Mateo.

De hecho, el Barça llegó a la Copa del Rey en un momento dulce con tres victorias seguidas en la Liga y otras tantas en la Euroliga. Y tenía el partido más o menos controlado pese a la exhibición de Darío Brizuela con 53-43 en el 27’ y con 67-59 a 4:34 del final. Pues se terminó cayendo en la prórroga ante Unicaja en cuartos por 87-89.

Días después, Saras destacó que el equipo estaba “en buena línea" y que lo de la Copa “no tiene que cambiar esta buena dinámica”. Sus palabras se vieron traducidas con sendas victorias bastante convincentes en Europa, ambas en el Palau, frente al AS Monaco por 80-70 y contra el Zalgiris por 93-74.

El lituano dio descanso en Zaragoza a Mirotic tras su exhibición dos días atrás y a Higgins. Y el equipo fue una sombra durante toda la primera parte, hasta el punto de que perdía por 46-24 al descanso y al final solo cayó por 85-83. Desde que enlazó dos meses a un nivel estelar a finales de 2021 que se vieron lastrados por el covid, este Barça no acaba de ser fiable. Es un equipo sólido capaz de ganar a cualquiera, pero no es regular y ahí tienen la culpa todos. Y todos son todos.

Saras no encuentra la cuadratura del círculo | EFE

Las 'rajadas' de Saras

Desde su llegada al banquillo en el verano de 2020 en sustitución de Svetislav Pesic, Sarunas Jasikevicius ha protagonizado bastantes broncas a sus jugadores y declaraciones duras que se han visto multiplicadas esta temporada y en la segunda mitad del curso pasado. “Quiero pedir perdón a la afición. Lo que hemos hecho en la primera mitad no es digno del Barça”, se despachó el sábado tras caer en Zaragoza.

“No somos un equipo 'killer'. No sabemos matar los partidos”, ha repetido en infinidad de ocasiones, como por ejemplo tras regalar la Supercopa al Madrid en 2021 en una final que estaba controlada. “Nos ha faltado actitud. Sin ganas de ir a por todos los balones no se puede”, ha comentado otras veces con no demasiada autocrítica.