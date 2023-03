Jasikevicius: "Quiero pedir perdón a la afición. Lo que hemos hecho en la primera mitad no es digno del Barça"

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, ha señalado tras la derrota de su equipo (85-83) contra el Casademont Zaragoza que la imagen que habían dado en la primera parte había sido "muy mala y dolorosa".

"Quiero pedir perdón a la afición. Lo que hemos hecho en la primera mitad no es digno del Barcelona. No puede parecer que es el primer día que estamos juntos. En la segunda parte hemos demostrado la capacidad de pelear y de dar la cara pero en la primera hemos perdido la cabeza y aunque pelees no hemos defendido lo suficiente tras el descanso para cambiar el resultado", ha destacado en rueda de prensa.

El técnico del conjunto azulgrana ha resaltado que no recuerda un marcador en contra de 22 puntos en el Barça y que había sido una noche "muy mala".

"Hemos perdido la cabeza", ha asegurado el preparador azulgrana que ha analizado que aunque han mejorado y son más consistentes que a principio de temporada tienen que seguir mejorando.

"No podemos tener caras tan diferentes y que un parón de competición nos saque del partido. El parón también fue para el Casademont Zaragoza y sin embargo a nosotros nos afectó y a nuestro rival no", ha asegurado.