Jaka Lakovic, otra vez el gran 'enemigo' en el sueño de la Penya

El Joventut disputa las semifinales de la Eurocopa a partido único este miércoles en la pista del Gran Canaria (21.00 h) El exazulgrana Jaka Lakovic vuelve a retar al Joventut después de noquearlo el curso pasado con el ratiopharm Ulm

Por diversas circunstancias, Jaka Lakovic será uno de los grandes protagonistas este miércoles a las 21.00 horas en el duelo de semifinales a partido único de la Eurocopa que disputará el Joventut en la pista del Gran Canaria. Antes, a las 19.00 horas el Prometey ucraniano recibirá en Riga al Turk Telekom turco en la otra semifinal.

El esloveno, exjugador del primer equipo azulgrana y exsegundo entrenador del Barça B, fue el sorprendente verdugo de los verdinegros la pasada temporada en los octavos de final de la Eurocopa como técnico del ratiopharm Ulm alemán en una derrota que levantó ampollas en Badalona.

Lakovic, uno de los entrenadores que más suenan para el Barça en clave de futuro, también tiene pasado verdinegro como ayudante de Carles Duran en la temporada 2018-19. Por tanto, es evidente que el esloveno centrará buena parte de las miradas en un Gran Canaria Arena que empieza a idolatrarlo. ¡Y con motivo!

Lakovic sigue creciendo como entrenador | EFE

Con el primer objetivo de clasificarse para la octava final continental en sus 93 años de vida y 15 años después de alzar la Copa ULEB, la realidad es que la Penya está a tan solo dos pasos de lograr la única plaza en juego para la próxima Euroliga (el Partizan repetirá al haber quedado entre los ocho primeros).

El cuadro badalonés llega con la única baja del exbarcelonista Pau Ribas, quien se arriesga a no jugar más al menos hasta unos hipotéticos play-off de la Liga Endesa por un fortísimo esguince de tobillo. Enfrente estará uno de los mejores equipos como locales del continente con 24 victorias y solo dos derrotas en el feudo 'amarillo' esta temporada (solo han ganado allí en la Liga Endesa el Lenovo Tenerife por 80-96) y el Cazoo Baskonia por 68-96).

Duran, precavido

Carles Duran no se fía nada de su rival de esta noche y no olvida que Lakovic fue su ayudante en la campaña 2018-19. "Preferiría no tener enfrente a Jaka Lakovic ni a Ferran Bassas (lo tuvo a sus órdenes en la Penya entre 2018 y 2020). Lo importante es ser nosotros mismos, ser sólidos atrás, dominar el rebote y no perder balones. El Gran Canaria anota mucho desde la línea de 6,75 metros y debemos mejorar en la defensa de esos tiros”, explicó el míster verdinegro.

Carles Duran, junto a Ante Tomic | VALENTÍ ENRICH

"En un partido hay muchos partidos y hay que trabajar hasta el último minuto para intentar llegar a los minutos finales por delante o muy cerca del Gran Canaria. Últimamente estamos jugando partidos muy importantes, lo que quiere decir que se están haciendo las cosas bien", indicó el catalán.

“Será un partido físico y duro. Nos espera un rival de alto nivel al que conocemos bien de la Liga Endesa al igual que ellos a nosotros. No habrá muchos secretos. Espero que estemos al nivel necesario”, indicó el referido Lakovic en su primer año en el banquillo 'amarillo'.

"Tácticamente en muy pocas cosas puede sorprender un equipo a otro. Habrá situaciones en las que tendremos que estar sólidos en el uno contra uno. En este caso, Feliz o Kyle Guy, sin olvidar el uno contra uno de Brodianzsky o Tomic. Hay que destacar también la importancia de Joel Parra. Nuestra solidez defensiva será clave", añadió el balcánico.