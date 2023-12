Ivanovic: "Ha sido un partido para olvidar, sobre todo el segundo tiempo"

El entrenador del Baskonia, Dusko Ivanovic, admitió que la derrota de este domingo en el Palau Blaugrana frente al Barça (82-62) en la Liga Endesa fue "un partido para olvidar", especialmente en la segunda parte.

"Para nosotros este ha sido un partido, sobre todo en el segundo tiempo, para olvidar. Comenzamos bien en defensa, pero a partir del segundo cuarto ha habido mucha precipitación, imprecisiones en ataque y balones perdidos. Es difícil ganar al Barcelona así", resumió el técnico montenegrino.

Ivanovic no supo "explicar bien" la diferencia respecto al rendimiento de sus jugadores en la victoria sobre el Barça del 15 de noviembre en la Euroliga (94-71): "No es algo que pueda explicar bien, pero en el último cuarto no entramos en bonus y nos metieron canastas. Faltó lucha, carácter e intensidad".

A pensar en el próximo partido

"Lo más importante es pensar en el próximo partido, y salir como antes con mucha confianza para ganar el partido. Es lo único que podemos hacer ahora", añadió.

Ivanovic explicó que después de una victoria así "hay que tener calma porque hoy todo el mundo está enfadado". "Mañana hay que analizar tranquilamente y sobre todo dar confianza a los jugadores".

"Ésta no es la verdadera cara de este equipo. Los jugadores son mucho mejores de lo que han mostrado esta noche y esto es lo más importante. Tenemos los próximos partidos para demostrar el equipo que somos", completó.

Por último, el técnico del Baskonia detalló que el hecho de contar con un primer quinteto más rápido, con Howard y Moneke, y una segunda unidad más pausada "tiene que ser una ventaja para su equipo" porque le permite "tener dos ritmos para jugar". "Tenemos que sacar el máximo rendimiento del equipo que tenemos", subrayó.