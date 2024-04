Fracaso total de Mirotic en la Euroliga

Sigue el calvario del Olimpia Milano de Nicola Mirotic. Tras su derrota de este jueves ante Maccabi Tel Aviv, el conjunto de Ettore Messina se queda fuera de disputar los Play-In, con un Mirotic que no ha sido suficiente para que los italianos continúen su trayectoria en la Euroliga.

El objetivo del Olimipia de Milano de clasificarse a los Play-In, no era fácil. El conjunto italiano necesitaba una serie de 'milagros' para poder clasificarse, más allá de ganar su respectivo partido ante Maccabi. Olimpia Milano no dependía de sí mismo para lograr la plaza y, finalmente, no influyeron las acciones de terceros, ya que tampoco ganaron su duelo.

Las derrotas ante Asvel y Zalgiris hicieron que llegaran a la jornada en la duodécima plaza, con muy pocas posibilidades de clasificarse para los Play-In. Finalmente, la victoria de Anadolu Efes certifico su 'adiós' de la competición. El encuentro finalizó por 92 - 86. Liderados por los 18 puntos de Wade Baldwin, Maccabi demostró su poderío conjuntamente con una fantástica actuación de Josh Nebo, con 14 puntos y nueve rebotes.

Segundo año cayendo

Con la eliminación de este jueves, se trata del segundo año cayendo de manera consecutiva sin la oportunidad de disputar la postemporada. Atrás queda la temporada del año 2021 en que los italianos llegaron a las semifinales en la que cayeron ante el FC Barcelona. Mientras que, la siguiente temporada, en 2022, tras acabar terceros, no lograron el factor pista ante Anadolu Efes y se quedaron fuera en los playoffs.

Mirotic no es suficiente

Pese al mal rendimiento de los suyos a lo largo de la temporada, Mirotic sí que ha estado a la altura durante el campeonato. Pero Olimpia Milano, notó que no estaba su líder durante algunos partidos tras la lesión que sufrió Mirotic por tendinopatía. En el partido ante Maccabi realizó 10 puntos, 4 rebotes y ninguna asistencia. Su partido no fue suficiente para lograr un 'milagro' que, desde el inicio del duelo, se sabía que era poco probable que sucediera.

De esta manera, Milano y Mirotic ponen fin a su aventura en la Euroliga con un fracaso que puede sentenciar el futuro de Messina.