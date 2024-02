Descalabro de la Penya en Riga tras un último cuarto nefasto

Un último cuarto nefasto que se saldó con un increíble parcial en contra de 36-9 acabó con las ilusiones del Joventut en Riga, donde el Prometey reaccionó a tiempo, se aprovechó del descalabro visitante y acabó ganando por 94-80.

Prometey - Joventut (baloncesto, Eurocopa), 07/02/2023 EUROCOPA PRO 94 80 JOV Alineaciones PROMETEY, 94 (27+20+11+36): March (19), Clavell (24), Agada (14), Bobrov (-), Odiase (4) -cinco inicial-; Lypovyy (4), Balvin (6) y Sanon (23). JOVENTUT, 80 (27+16+18+9): Feliz (4), Evans (17), Busquets (10), Ruzic (11), Cook (9) -cinco inicial-; Kraag (2), Ribas (12), Brodziansky (4), Vives (4) y Tomic (7).

Los de Carles Durán, que ganaban por hasta 13 puntos de diferencia a la finalización del tercer periodo, vieron como en los últimos diez minutos les pasaba un rodillo por encima que nadie esperó en el equipo badalonés.

Ambos equipos arrancaron el partido anotando con mucha facilidad desde la larga distancia, gracias al buen hacer en pista del puertorriqueño Gian Clavell por parte local y del visitante Michael Ruzic (7-9, min. 2). La lluvia de triples no se frenó en ningún momento, con Clavell siendo protagonista una vez más y dando la primera ventaja a los ucranianos en el Arena Riga (19-15, min. 7).

En el tramo final del primer cuarto, con la entrada a pista de Tyler Cook, la Penya mejoró sus prestaciones en el juego interior y materializar un parcial de 0-4 tras varias jugadas negativas en los instantes anteriores (23-21, min. 9). El Prometey intentó abrir una nueva brecha en el luminoso, pero tres tiros libres sobre la bocina del periodo de Pau Ribas tras una falta en tiro de tres dejaron el marcador empatado a 27 en un inicio con mucha anotación. Los puntos no desaparecieron en el segundo cuarto, más bien todo lo contrario, ya que los dos equipos siguieron metiendo de tres con mucha facilidad. Un triple de Issuf Sanon y una buena jugada en el poste bajo de Ondrej Balvin pusieron la máxima para los ucranianos en el marcador (39-34, min. 14) para provocar el tiempo muerto urgente de Carles Duran.

Una gran reacción verdinegra

El parón le fue bien a los catalanes, ya que mejoraron notablemente con el paso de los minutos gracias a la inspiración de Shannon Evans, con dos penetraciones en aro pasado consecutivas que animaron a los suyos (40-38, min. 17). La Penya, con Pep Busquets y Michael Ruzic destacando en ambos lados de la pista, sumó un parcial de 2-10 para acabar la primera mitad por delante (47-53, min. 20).

Una renta que no se 'debía' escapar

En la reanudación, el Joventut puso la sexta marcha en el acelerador con un parcial de inicio de 0-6 comandado por Tyler Cook, Andrés Feliz y Vladimir Brodziansky (47-59, min. 23) que hizo encender las alarmas al público local presente en la capital de Letonia. Los verdinegros siguieron en buena tónica durante el transcurso de la segunda mitad y lograron poner el +13 tras un triple de Pau Ribas en la última jugada del tercer cuarto (58-71, min. 30).

La caída en el último cuarto

Sin embargo, la peor de las pesadillas estaría a punto de llegar para los de Badalona. En un abrir y cerrar de ojos, con Ronald March muy inspirado desde el triple, el Prometey igualó el partido y consiguió que el final se apretara (74-76, min. 34). El descalabro no acabó ahí, si no que aún fue a más, ya que la Penya falló absolutamente todos sus ataques y los ucranianos anotaron con muchísima facilidad en las últimas jugadas. Issuf Sanon siguió con su festival particular y acabó por destrozar a los de Carles Duran, que se vieron totalmente superados en un final surrealista.

Una derrota con consecuencias

Tras un parcial de 36-9 en todo el último cuarto, el Prometey confirmó la victoria y el ‘basket-average’ a su favor (94-80) y la Penya tendrá que jugar todas las eliminatorias del play-off con factor pista en contra.