Los requisitos de Baraja para dar el 'sí' al Valencia

Rubén Baraja está siendo el pilar fundamental en el que se apoyan los aficionados 'ches'. El técnico de Valladolid está sacando gran rendimiento a un equipo que cada año que pasa el nivel de su plantilla baja aún más. De esta manera, la cúpula valencianista, sabedor del mérito de Baraja, quiere renovar lo antes posible a su entrenador.

Pero el técnico, pese a ser valencianista de corazón y querer continuar en Valencia durante los próximos años, no renovará a cualquier precio. Según apuntan desde Valencia, el 'Pipo' tiene diferentes requisitos antes de dar el 'sí' a la oferta de renovación.

El técnico es claro: quiere una mejora de plantilla, protagonismo en la planificación deportiva, que el club exprese antes de arrancar la temporada el objetivo, y por último, una renovación de contrato mayor de tan solamente un año. De esta manera, si el club quiere que Baraja continúe en el banquillo de Mestalla los próximos años, deberá aceptar estos requisitos.

La intención de Lim no cambia

No lo tiene fácil la dirección deportiva para convencer a Baraja. El entrenador es sabedor de la gran temporada realizada por lo suyos y su buen rendimiento puede desencadenar en que la manera de trabajar cambie en Valencia. Pero es más que probable que la situación no varíe demasiado. El plan de Lim sigue siendo el mismo y no tiene intención ni de aumentar los ingresos para reforzar la plantilla, ni que el técnico pueda tener un gran poder decisión durante el mercado de fichajes.

Una obra sin terminar

Baraja tiene claro que su obra en Valencia no está aún acabada y, por lo tanto, necesita años de trabajo. Es por eso que apuesta por un contrato de mayor duración que el de un año para, de esta manera, ir despacio hasta construir un Valencia a la altura.

¿Cuál es el objetivo?

Por último, el 'Pipo' quiere saber cuál es el objetivo de la temporada. Es por eso que ha pedido a los dirigentes del club que durante la pretemporada expliquen en rueda de prensa cuál es el objetivo del club.

Baraja ha levantado al Valencia con su trabajo / Efe

Baraja se siente con ganas de seguir liderando este proyecto, pero sin antes exigir al club unos mínimos para que pueda haber, después de muchos años, una estabilidad para lograr éxitos. De esta manera, estos son los requisitos para que Baraja siga las próximas temporadas en el club 'che'.

Se esperan días intensos en las oficinas del Valencia. Las reuniones serán constantes para seguir trabajando de manera incansable en la ansiada renovación. La pelota, ahora, está en tejado de la familia Lim.