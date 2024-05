La realidad virtual ayudó a Courtois en su recuperación

Pocos auguraban una recuperación como la que ha vivido Thibaut Courtois cuando en agosto se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y abandonó llorando el entrenamiento. Se temía lo peor y estaba en lo cierto. A pocos días de arrancar la LaLiga, el meta belga decía, prácticamente, adiós a la temporada. Ya recuperado, ha vuelto a enfundarse los guantes en el momento más decisivo del curso y llega a tiempo para situarse bajo palos en Wembley para disputar la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund.

“Tuve la mala suerte de que me cosieron el menisco, que son seis semanas que no puedes caminar. Tardas un poco más en poder empezar la recuperación completa. No puedes flexionar más de 90 grados por los meniscos, en tres o cuatro meses”, reconocía Courtois en una reciente entrevista concedida a 'As'.

Para acelerar el trabajo de recuperación, según apunta 'El País', el portero se puso en manos del proyecto del exportero Urko Pardo, formado en La Masia. El meta nacionalizado por Chipre se rompió dos veces los cruzados y al colgar los guantes empezó a trabajar en un proyecto de entrenamiento cognitivo de porteros con realidad virtual, la empresa MentisVR.

Las gafas sitúan al portero en el campo, rodeado de jugadores, y le exponen a situaciones de juego cada vez más complejas. “Permite entrenar acciones a velocidades que no existen, y acostumbra al cerebro”, explica Pardo en el citado medio. La teoría apunta que, una vez de regreso a la velocidad normal de la vida real en el césped, todo resulta más sencillo.

“He ganado masa muscular en el tren superior y en las piernas, para proteger las rodillas”, apuntaba también en la entrevista concedida a 'As'. Todo este trabajo ayudó a llevar mejor la recaída que sufrió en marzo, cuando estaba a punto de recibir el alta médica. “En el momento lo pasé muy mal, pero esa noche le dije al doctor que mejor que me hubiese sucedido en ese momento que tres o seis meses más tarde”, explicaba.

Casi diez meses y cuatro partidos de preparación después, Thibaut Courtois será el portero escogido por Carlo Ancelotti para defender la portería del Real Madrid en la final de la máxima competición europea de clubes. A pesar de ya estar recuperado, el belga ha renunciado a participar con su selección en la Eurocopa 2024.