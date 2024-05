Manolo González: "La presión del Espanyol en Segunda es subir de categoría"

El Espanyol afronta este domingo ante el Cartagena el último partido de LaLiga Hypermotion tras la decepción de no lograr el ascenso directo y con el 'playoff' de ascenso para intentar volver a Primera División en el horizonte.

El técnico del Espanyol, Manolo González, advirtió de la importancia del duelo ante el conjunto cartagenero: "Estamos concienciados del partido ante el Cartagena, puesto que ser tercero condiciona mucho las eliminatorias, es muy importante ganar domingo".

El entrenador 'perico' valoró el trabajo del técnico del Cartagena, Julián Calero, que ha logrado una salvación que parecía muy complicada en su llegada a mitad de temporada. "Tiene mucho mérito lo que ha hecho Calero, nos encontraremos un equipo que viene a competir, sin presión y, además, intentar ganar al Espanyol en su casa siempre motiva", apuntó.

Asimismo, Manolo valoró una de las noticias positivas de la semana, la no convocatoria de Martin Braithwaite con Dinamarca que le permitirá disputar el 'playoff' de ascenso. El mismo caso que Keidi Baré que tampoco entró en la lista de Albania. "Están a tope, es una cuestión difícil para ellos no ir con la selección, pero son conscientes de la importancia del ascenso y estarán al 100%", señaló.

Sobre el estado de la enfermería 'perica' para el duelo contra el Cartagena, el técnico manifestó que "Gragera no llega seguro, Keita (Balde) está con fiebre y esperamos que esté disponible, Brian (Oliván) sigue recuperándose y Víctor (Ruiz) tiene un fuerte golpe y estamos esperando".

El Espanyol encadena 15 partidos sin conocer la derrota, pero con dificultades para ganar los encuentros. Manolo González que "es importante". Además, confesó que "cuando llegaba pensaba que nos iba a costar la defensa y hemos logrado ser un equipo sólido y, en cambio, necesitamos dar un paso adelante en la efectividad ofensiva".

Cuestionado sobre si al equipo le cuesta más sacar los partidos en casa y el malestar que pueda mostrar la afición este domingo, Manolo González declaró que "el panorama que sea el que tenga que ser, entiendo que la gente esté más o menos enfadada". "Al final es un bien común que el equipo se sienta arropado y cerca de su gente, pero nosotros debemos dar un paso adelante para que la gente se sienta identificada", agregó.

El preparador gallego expuso que "la presión del Espanyol en Segunda es subir, la tengo dentro y es muy clara; en este aspecto los jugadores están implicados y se benefician de que el equipo suba a Primera".