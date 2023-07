El Caso Mirotic trae cola: "Antes de la Final Four..."

Los motivos de Mirotic que desestimaron la oferta del Partizan de Belgrado "Siento que todo se haya presentado como una situación de vida o muerte”

El último escollo de Nikola bajo la visión del GM del club de Belgrado. Zoran Savic salió a explicar e intentar la aclarar la situación por el acuerdo roto con el jugador montenegrino, ya ex azulgrana.

Cuando todo parecía un hecho de que Mirotic iba a terminar recalando en el equipo serbio del Partizan, el ala-pívot cambió de opinión en el último momento y decidió no firmar. Lo cierto es que, hasta el momento, lo único seguro acerca del jugador es la rescisión de contrato con el FC Barcelona.

"Leo varios comentarios como si todos supieran mejor que nosotros, pero la verdad es solo una. Tuvimos nuestra primera conversación incluso antes de la Final Four en Kaunas. Yo sabía que el Barça no querría continuar con Nikola en el equipo y él también lo sabía. Fuimos los primeros en contactar con él antes que nadie en Europa", comentó Savic a Mozzart Sport.

El general manager del Partizan también hablo de la importancia de la rescisión del contrato con su antiguo club y el tiempo que se tomó: "Fue una conversación honesta con él, pero decidimos esperar a ver cómo terminaba la temporada. Hablamos durante todo junio, pero la rescisión del contrato con el Barça tomó mucho tiempo. Todo iba bien, pero cometió un error. Mientras hablábamos con él, toda Europa hablaba de cómo se iría al Olympiacos, luego al Olimpia Milano… nadie mencionó al Partizan, y eso le gustó.Luego, cuando Ostoja, Željko y yo estábamos en una de nuestras reuniones con él, tomó una decisión “Voy a venir con vosotros e informaré a todos los demás clubes al respecto”. Le aconsejé que no hiciera eso porque inmediatamente se filtraría que nosotros somos el club al que se unirá”.

