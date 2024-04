Birgander, convencido de la victoria en el Palau

Con tan solo 5 jornadas para finalizar la fase regular de Liga Endesa, el UCAM Murcia luchará este sábado por conseguir la tercera plaza frente al Barça. Simon Birgander, una delas grandes referencias del conjunto murciano, explicó que el equipo está centrado en conseguir ese objetivo.

“Si ganamos, estamos en la tercera plaza y ese ha sido el objetivo toda la semana. Hemos entrenado muy duro para llegar bien contra el Barça”, aseguró. Para el pívot universitario, “siempre es difícil jugar allí contra un equipo de Euroliga que juega muy bien al baloncesto”.

Además, destaca que una de las diferencias que puede haber respecto al partido de ida, donde lograron un triunfo por nueve puntos, es el regreso de Ricky Rubio.

Jugadores muy buenos

“Tienen jugadores muy buenos. Creo que han mejorado después de que volviese Ricky con su forma de ayudar al equipo, no solo anotar. Creo que va a ser un partido muy difícil”, sentenció el pívot, que se encuentra bien físicamente después de la lesión.

“He podido hacer entrenos buenos de correr y demás, que antes no podía y creo que me ha ayudado mucho”. También destaca que, gracias al trabajo con los preparadores, se siente “muy bien". "Me siento más fuerte por hacer tanto gimnasio. Voy a llegar bien al Playoff y a la Final Four”, finalizó