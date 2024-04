La reacción de Roger Grimau a la renovación de Jabari Parker

Roger Grimau recibió esta semana una gran noticia para su equipo, la renovación de Jabari Parker para las dos próximas temporadas, después de un lento periodo de adaptación, pero que finalmente ha permitido disfrutar del mejor Jabari. Y es que el jugador es el primero que se siente más que agusto en el club blaugrana por lo que entenderse ha sido relativamente fácil.

Sin duda es una gran noticia para el Barça, consolida el nuevo proyecto de la sección y confirma que el jugador se ha adaptado bien al equipo y a la ciudad. Es un espaldarazo al trabajo de los responsables de la sección.

La sintonía de Grimau con Parker es total y esa buena conexión seguirá los próximos años / JAVI FERRANDIZ

¿La paciencia con él al principio ha dado finalmente dividendos, no?

Creíamos en él y sabíamos que había un proceso de adaptación, porque es normal. Es un jugador que sale de su país, que cruza el Atlántico, afronta un cambio cultural, aprender a cómo se juega en Europa, adaptarse a las defensas que se hacen aquí. Pero todos sabemos lo gran jugador que es y estamos muy contentos con su evolución y, sobre todo, con el esfuerzo que ha hecho él por adaptarse, por ver tantos vídeos individuales, casi cada día, con los entrenadores ayudantes, luchando. Su renovación es la conclusión a la buena relación entre ambas partes.

¿Llegarán más renovaciones?

Eso es tarea de Juan Carlos Navarro. Tengo tanto trabajo ahora mismo que pensar en el verano se me hace difícil. Estoy pensando básicamente en el partido del sábado y evidentemente lo bueno que tenemos es que sí que me van comentando cositas de futuro, pero ellos también ya saben que a mí me gusta estar tranquilo y cuando hay algo muy concreto que se tenga que hacer como con Jabari, pues se habla.

