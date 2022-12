El Barça roza la remontada pero no puede contra Zaragoza

Las azulgranas llegaron a perder por 20 puntos pero lograron acercarse a tan solo cuatro Canella (14) y Cruz (13) fueron las mejores de un Barça que todavía no certifica su presencia en la Copa de la Reina

El Barça CBS no pudo alargar la racha de victorias en casa, y aunque luchó y peleó en una gran segunda mitad, cayó en Sant Feliu por 54-64 contra un Casademont Zaragoza que tuvo que sudar la gota gorda para certificar el triunfo, tras haberse logrado ir por 20 puntos de diferencia en el marcador y ver como la renta disminuía hasta los cuatro puntos.

El partido arrancó con un conjunto aragonés muy inspirado y superando a nivel físico a las azulgranas. Siete puntos consecutivos de Mariona Ortiz brindaron la primera ventaja en el marcador para un Casademont Zaragoza que se escapó por 4-11, momento en el que Isaac Fernández decidió parar el partido.

Las visitantes rotaron en la posición de ‘5’, dando entrada a Markeisha Gatling en lugar de Serena Geldof, una de las ‘torres’ de las zaragozanas, y la entrada de la interior estadounidense hizo todavía más daño al juego interior azulgrana, demostrando la gran diferencia física.

El Barça apenas podía sumar desde la línea del tiro libre, pero dos canastas prácticamente consecutivas de Ainhoa López y Marta Canella equilibraron algo más el marcador (9-14). Zaragoza reaccionó con cinco puntos consecutivos, aunque una canasta de Carolina Guerrero sirvió para cerrar el cuarto con una desventaja de ocho puntos (11-19).

Las sensaciones tras los primeros 10 minutos no eran positivas en los dos lados de la pista: muchas dificultades en la inspiración para atacar y unos problemas defensivos, marcados por la diferencia física, que pusieron el marcador en 17-29 al ecuador del segundo periodo. No fue por el empeño de un Fernández que intentó buscar alternativas en el banquillo, pero las azulgranas fueron superadas también en intensidad. Ruth Hamblin-Davis, renovada hasta finales de temporada, aportó algo de luz al Barça CBS, pero no bastó y Zaragoza logró marcharse al descanso con la máxima diferencia hasta el momento (24-37). La batalla por el rebote en la primera mitad, con un 14-25 favorable a las aragonesas, empezó a ser letal.

Y tras el paso por los vestuarios, se empezó a vislumbrar que las aragonesas iban a acabar con un invicto en Sant Feliu que venía durando desde febrero de 2020. Canella estuvo muy sola en ataque, y un triple de Helena Oma puso el +20 (29-49) para unas aragonesas que empezaban a tener muy de cara el partido. Una trampa en la que cayeron y que el Barça aprovechó. Lejos de rendirse, las jugadoras de Fernández fueron reencontrando buenas sensaciones en pista, y durante la segunda mitad del tercer cuarto jugaron su mejor baloncesto, acercándose a 10 puntos (41-51) con los que se llegaron a los últimos 10 minutos de encuentro.

Y en el inicio del último cuarto, y con todo por decidir, llegó la inspiración para el Barça desde el triple. Dos consecutivos de Viktoria Mircheva y otro de Itziart Llobet redujeron a solo cuatro puntos (50-54) la desventaja ante un Zaragoza irreconocible y confiado. Tuvo en sus manos el conjunto azulgrana reducir la desventaja por debajo de los cuatro puntos, pero un triple de las visitantes volvía a alejarlas en el marcador (52-59). Y en el último minuto, una par de acciones arbitrales algo discutibles, con dos faltas en ataque para las azulgranas, acabaron decantando la balanza con el 54-64 final.

La derrota del Barça CBS no permite a las azulgranas obtener de manera matemática el billete para la Copa de la Reina, pero las de Isaac Fernández todavía disponen de dos victorias de margen respecto al corte a falta de dos jornadas para finalizar la primera vuelta, así que incluso con alguna derrota de sus perseguidoras podrían lograr la clasificación para el torneo.

FICHA TÉCNICA

Barça CBS (11+13+17+13): Navarro (-), Anderson (2), Rueda (0), Bermejo (-), Canella (14), Rakovic (3), Guerrero (2), Llobet (3), Cruz (13), López (6), Mircheva (6) y Hamblin-Davis (5)

Casademont Zaragoza (19+18+14+13): Tate (0), Ortiz (7), Grande (3), Angel (-), Zelnyte (-), González (3), Gimeno (10), Fiebich (4), Oma (18), Geldof (6), Alonso (2) y Gatling (11)