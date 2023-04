Vesely y Mirotic dejan al Barça a un suspiro de la Final Four

El pívot checo, con 26 puntos y 6 rebotes y Mirotic (22) llevaron en volandas al Barça en la segunda victoria ante el Zalgiris (89-81) Los lituanos estuvieron siempre cerca en el marcador aunque no fue suficiente para frenar a un Barça que solo necesita una victoria más para jugar la Final a Cuatro

Una actuación estelar de Jan Vesely (26 puntos) y Mirotic (22) dio alas al Barça para sumar la segunda victoria consecutiva ante Zalgiris Kaunas (89-81) y quedarse a un solo triunfo de la Final Four de Kaunas. El Barça supo mantener el control ante un Zlgiris que estuvo siempre cerca pero nunca acabó por poner en peligro el triunfo.

FICHA TÉCNICA Euroliga FCB 89 ________________ 81 ZAL ALINEACIONES Barça, 89 (20+25+23+21): Laprovittola (5), Satoransky (6), Abrines (5), Mirotic (22), Vesely (26)- cinco inicial-,Sanli (2), Martínez (0), Kalinic (8), Tobey (0), Kuric (6), Jokubaitis (8), Nnaji (0). Zalgiris, 81 (21+23+22+15): Taylor (7), Brazdeikis (20), Ulanovas (13), Butkevicius (7), Smits (8)- cinco inicial-, Giedraitis (2), Lekavicius (5), Hayes (3), Birutis (19), Polonara (2), Dimsa (4). Arbitros: Pukl (ESL), Panther (ALE), Hordov (CRO). Sin eliminados. Incidencias: Segundo partido del play-off de cuartos de final en el Palau Blaugrana, ante 7.041 espectadores.

Tal como ya esperaba el Barça, el Zalgiris se presentó para el segundo partido con una actitud muy diferente, centrado en defensa y con buena resolución en ataque, cosa que permitió ver una primera mitad muy igualada (45-44).

Brazdeikis y Ulanovas empezaron muy ‘enchufados’ en ataque, cosa que permitió al cuadro lituano plantarle cara al Barça, que se mantenía en el duelo, aunque la fluidez ofensiva no era la misma que en el primer duelo (11-12) donde los azulgrana se impusieron con claridad.

A pesar de ello, el Barça mantenía un duelo muy igualado con la segunda unidad en el campo que entró en juego mediado el cuarto. Buenas acciones de Kalinic, y Abrines, aunque el Barça no lograba cerrar su defensa, y Partizan controlaba el primer cuarto (20-21).

Igualdad hasta el descanso

El duelo no cambió demasiado su cara en el segundo parcial. Sanli se cargaba muy pronto de faltas (3) y cedía el puesto a Nnaji. Partiza seguía anotando con facilidad con Birutis y Brazdeikis cogiendo el timón de su equipo, mucho más efectivo que en el primer duelo.

Tobey, en una acción del segundo partido ante Partizan | JAVI FERRANDIZ

En esos minutos de tablas, fue Jan Vesely el que mantuvo a los azulgrana en ataque, con buenas combinaciones con Laprovittola, y el Barça recuperaba el control aunque solo con pequeñas ventajas (38-35).

Nadie imponía su estilo defensivo, con protagonismo para los ataques con Ulanovas (9) y Brazdeikis (11) como destacados por el cuadro lituano mientras el pívot checo se erigió en el gran valedor ofensivo azulgrana (18) con partido abierto al descanso (45-44).

No logran abrir la renta

En la reanudación, el Barça trató de arrancar con más velocidad en su juego, que unido al acierto de Nikola Mirotic, con dos triples en los primeros minutos, permitía al cuadro de Jasikevicius controlar el marcador con una máxima de 6 puntos (55-49).

Jasikevicius dando instrucciones a Sergi Martínez | JAVI FERRANDIZ

Abrir hueco ante los lituanos costaba horrores, y enseguida encontraban soluciones ofensivas para responder a los puntos de Mirotic, el más destacado en el cuarto por el Barça y los triples de Kuric, aunque Brazdeikis siempre encontraba la manera de anotar (63-63).

Un triple espectacular de Laprovittola tras jugada ensayada daba al Barça una mínima ventaja al final del cuarto (68-66). Tocaría sufrir hasta el final.

Un inicio fulgurante del Barça le devolvía la máxima renta (72-66), pero no había manera de controlar el partido. El ex azulgrana Smits despertaba con dos triples consecutivos para seguir en el duelo (74-73) aunque el Barça no cejaba en su intento de abrir diferencias con acciones de Mirotic y Satoransky (78-73).

Final de infarto

El partido entraba en la recta final y la tensión subía por momentos con un Palau que no dejaba de animar. Y el Barça, con paciencia, encontró los espacios en ataque con un Mirotic espectacular y Jokubaitis daba al Barça su máxima tras un triple espectacular (85-78) a 2:41 del final.

Pero el Barça no estaba por la labor de dejar pasar una segunda victoria, que logró cerrar en los instantes finales ante el jolgorio del Palau que fue una fiesta en el posiblemente último partido de la temporada en la Euroliga (XXXX9