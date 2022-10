Trabajado triunfo de un Barça ascendente

Los de Jasikevicius siguen con el juego coral y con sus jugadores asumiendo el rol que les adjudica el entrenador Abrines con 14 puntos gracias a sus cuatro de seis triples, acabó como el mejor del partido

Trabajada victoria del Barça que se impuso en la complicada pista del Bayern por 73-84 en un partido en el que sin mostrar un juego fluido y preciosista, si que fue muy efectivo en el rebote y sobre todo con los triples de Abrines en el tercer cuarto que fueron determinantes para abrir la brecha casi definitiva para los azulgranas.

FICHA TÉCNICA Euroliga BAY 73 ________________ 84 FCB ALINEACIONES Bayern Munich (18+16+19+20): Weiler-Babb (8), Jaramaz (8), Lucic (8), Rubit (19), Hunter (5) -equipo inicial-, Walden (8), Winston (11), George (-), Obst (5), Zipster (-), Wimberg (-) y Gillespie (1). Barça (18+19+28+19): Satoransky (7), Laprovittola (14), Kalinic (7), Tobey (5), Sanli (9) -equipo inicial-, Da Silva (4), Paulí (-), Vesely (14), Abrines (14), Higgins (3), Jokubaitis (7) y Nnaji (-). Árbitrosd Sasa Pukl (ESL), Piotr Pastusiak (POL) y Elias Koromilas (GRE). Sin eliminados. Incidencias Partido de la tercera jornada de la Euroliga disputado en el Audi Dome de Múnich, Alemania

Tanto el Barça como el Bayern salieron a la pista con poco acierto en el tiro exterior. Sin duda es el arma en el que basa su juego el cuadro alemán, pero no le salían las cosas ante un Barça que no se dejó intimidar, pero que tampoco lograba buenas canastas. Tanto fue así que el marcador fue muy corto en los primeros minutos, es más, los aficionados del Bayern, con la tradición de no sentarse en sus asientos hasta que su equipo anote la primera canasta, permanecieron cuatro minutos y medio en pie hasta que Rubit, desde la línea del tiro libre, inauguró el marcador alemán.

Arranque muy igualado

El partido estaba siendo una repetición de los duelos del año pasado en cuartos de final de la Euroliga, muy igualado en el marcador y en la pista (13-13 a falta de tres minutos para el final del primer cuarto y 18-18 cumplidos los primeros 10 minutos).

Abrines un Killer

Cambió el panorama en el segundo parcial, donde el Barça estuvo mucho más atento en el rebote y los cuatro triples de Abrines fueron determinantes para que el Barça tomara ya ventajas máximas de siete puntos (26-33 a 2'16" para el descanso).

El mallorquín fue un auténtico killer desde el perímetro con un 4 de 4 que le convirtió en el máximo anotador del Barça en esos momentos, algo que necesitó mucho el equipo azulgrana que tuvo demasiado desacierto bajo aro y de esta manera logró abrir brecha en el duelo.

Jan Vesely sacó sus 'muelles' a pasear | FCB

En la segunda mitad el Barça salió mucho más mentalizado y con un Laprovittola inspiradísimo empezó a trabajar la victoria con mucho más acierto anotador y siguiendo dominando el rebote, algo que aprovecharon para alentar el tiro exterior de manos, en este cuarto, de Satoranski y Lapro. El checo, igual que el Barça, está yendo de menos a más y con el paso de los partidos se va asentando y entendiendo lo que le pide Jasikevicius para alegría azulgrana. Es por ello que ha venido 'Sato', para contar con un director que ante el Bayern, pese a anotar 7 puntos acabó con 17 de valoración gracias a sus cuatro rebotes y siete asistencias.

Gestionando la ventaja

Las ventajas crecían y crecían y llegaron al +16 para afrontar el último parcial con 53-65 en el marcador.

No estaba el partido sentenciado, pero sí muy bien encarrilado. En el último cuarto, los azulgranas se dedicaron a gestionar la ventaja y, aunque hubo momentos donde el juego se embarulló bastante con el pertinente enfado de Jasikevicus, la realidad es que el Barça sigue creciendo y esta victoria es el máximo exponente de ello.

Los azulgranas acabaron con 108 de valoración con 24 asistencias y 38 rebotes, excelentes números para empezar a hacerse respetar esta temporada en Europa pese a los muchos cambios y las múltiples bajas que sufre la plantilla.