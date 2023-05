Las dudas de Mirotic sobre su futuro en el Barça

La estrella azulgrana echó balones fuera. “Ahora, lo que me gustaría es ganar la Liga Endesa” “Tengo contrato y me gustaría cumplirlo aunque he visto en otros deportes y jugadores que no lo pueden hacer”, dijo de manera enigmática

Con un semblante serio, y en algún momento sin saber cómo responder a la pregunta sobre su continuidad, Niko MIrotic trató de atender a los medios sin decir demasiadas cosas sobre su futuro tras el varapalo de la eliminación y su mal partido ante el Madrid

Su intención es centrarse en la Liga Endesa, y luego va se verá lo que sucede. “A mí lo que me gustaría ganar es la Liga Endesa, para nuestros aficionados que es lo que se merece”, dijo

“A partir de ahí, yo no lo sé, lo digo de verdad y soy honesto. Yo soy una persona que vive el día a día y no me preocupa lo que me va a pasar el mes que viene o el siguiente. Tal como vivo la vida, la vivo día a día”, insistió en sus palabras “Lo que sí sé es que quiero acabar bien, nos queda un mes más de competición”, dijo.

"Tengo contrato"

Sobre su situación, quiso dejar claro que “tengo contrato y me gustaría cumplirlo en Barcelona pero he visto mucha gente en otros deportes como el fútbol que no lo ha podido acabar, pero no lo sé. Yo tengo ganas de estar aquí y de cumplir la promesa que hice hacer algo grande y sentirme feliz”

“Es difícil de hablar, yo tengo dos años de contrato pero eso ahora no es importante. Lo que de verdad es importante es seguir e intentar que el club tenga otra alegría y a partir de ahí veremos lo que pasa con mi futuro y mi contrato que me gustaría cumplirlo”, volvió a reiterar.